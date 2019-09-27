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Eşini öldüren kocaya 'saygılı davranış' indirimi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 10:00 | Son Güncelleme

İZMİR'in Menemen ilçesinde, evlerinde ailesinin fotoğrafı olmadığı gerekçesiyle tartıştığı eşi Gülşen Narşap'ı (47) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ünal Narşap'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 20 yıla düşürüldü.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Menemen ilçesinde, evlerinde ailesinin fotoğrafı olmadığı gerekçesiyle tartıştığı eşi Gülşen Narşap'ı (47) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Ünal Narşap'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 'haksız tahrik' ve 'iyi hal' indirimiyle 20 yıla düşürüldü.
Esatpaşa Mahallesi Yıldırım Sokak'ta geçen yıl temmuz ayında yaşanan olay iddialara göre şöyle gelişti:
Çiftçi Ünal Narşap, evlerinde, ailesinin fotoğrafı bulunmamasına sinirlenerek, eşi Gülşen Narşap ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında da mutfaktan aldığı bıçakla eşini, vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı. Kadının feryatlarını duyan komşuları, polise haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gülşen Narşap, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Ünal Narşap hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan dava açıldı.
BABASINA EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ
Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ünal Narşap ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Müjgan Bilgen Özen ve taraf avukatları katıldı. Cumhuriyet savcısının sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep ettiği duruşmada, bakanlık avukatı Özen de Ünal Narşap'ın indirim uygulanmadan cezalandırılmasını istedi. Çiftin kızı da babasının en ağır cezayı almasını beklediğini ifade etti.
SON SÖZÜ: PİŞMANIM
Mütalaaya karşı son sözü sorulan sanık Ünal Narşap, "Yaşanan olaydan dolayı çok pişmanım, keşke olmasıydı" dedi.
Duruşma sonunda mahkeme heyeti, sanık kocayı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ardından da cezayı 'eylemi haksız tahrik altında gerçekleştirdiğine' kanaat getirerek 24 yıla, duruşmalardaki saygılı tutumunu göz önüne alarak yaptığı iyi hal indirimiyle de 20 yıla indirdi.

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