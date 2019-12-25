HABER
  3. Eşini öldüren polis memuru 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Eşini öldüren polis memuru 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’de boşanmak üzere olduğu eşini kendisini aldattığı iddiası ile öldüren polis memuru 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 26 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda, İzmit ilçesi Saraybahçe Polis Merkezi’nde görevli polis memuru İbrahim Yavuz boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başladı.

Eşini öldüren polis memuru 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Kocaeli’de boşanmak üzere olduğu eşini kendisini aldattığı iddiası ile öldüren polis memuru 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 26 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda, İzmit ilçesi Saraybahçe Polis Merkezi’nde görevli polis memuru İbrahim Yavuz boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonrasında tabancasını çıkartan İbrahim Yavuz, oğlunun engelleme çabalarına rağmen eşine iki el ateş etti. Kurşunların göğsüne ve karın boşluğuna isabet ettiği Elif Kaya Yavuz, kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, eşini öldüren polis memuru İbrahim Yavuz ise Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan polis memuru İbrahim Yavuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aşırı tahrikleri sonucu meydana geldi”
Olayla ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen favanın karar duruşması bugün görüldü. Sanık İbrahim yavuz’un hazır bulunduğu duruşmada Cumhuriyet Savcısı, bir önceki duruşmada açıkladığı ve sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep ettiği mütalaasını tekrarladı. Cumhuriyet Savcısı ayrıca, Elif Kaya Yavuz’un boşanma sürecindeyken başka biri ile gönül ilişkisi kurarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunmuş olması nedeni ile sanık hakkında tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti. Cumhuriyet Savcısı’nın mütalaasını açıklamasının ardından söz alan Yavuz, “Bu olay eşimin aşırı tahrikleri sonucunda meydana gelmiş bir olaydır, takdir mahkemenindir. Hakkımda lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim” dedi.

24 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Daha sonra mahkeme heyeti sanık hakkında ‘Eşe Karşı Kasten Öldürme’ suçu işlediği kanaatine vararak Yavuz’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine, ilk haksız hareketin kim tarafından tespit edilmediğinden bu durum sanık lehine haksız tahrik nedeni kabul edilerek sanığın 24 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Eşini öldüren polis memuru 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için... Şeytanın aklına gelmez! Uyuşturucuları saklamak için...
- Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlandı- Hint Okyanusu'nda öldürülen kaptan son yolculuğuna uğurlandı
Bitkin halde bulunan sığır balıkçılı korumaya alındıBitkin halde bulunan sığır balıkçılı korumaya alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından Yusuf Şengönül'ün cenazesine 3 bin kişi katıldı

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından! 3 bin kişi katıldı

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

TEM Otoyolu’nda intihar girişimi! Yol trafiğe kapandı

TEM'i trafiğe kapatan olay!

Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi toprağa verildi 

Fenerbahçeli eski futbolcunun kayınvalidesi toprağa verildi

Son dakika: Bahçeli'den Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt!

Bahçeli'den Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.