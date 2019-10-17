Eşini öldüren polis memuru hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

Kocaeli’de boşanmak üzere olduğu eşini kendisini aldattığı iddiası ile öldüren polis memuru hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulunuldu. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında haksız tahrik indiriminden faydalanmasını talep etti.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 26 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda, İzmit ilçesi Saraybahçe Polis Merkezi’nde görevli polis memuru İbrahim Yavuz boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonrasında tabancasını çıkartan İbrahim Yavuz, oğlunun engelleme çabalarına rağmen eşine iki el ateş etti. Kurşunların göğsüne ve karın boşluğuna isabet ettiği Elif Kaya Yavuz, kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, eşini öldüren polis memuru İbrahim Yavuz ise Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan polis memuru İbrahim Yavuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.