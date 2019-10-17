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Eşini öldüren polis memuru hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebi

YAŞAM HABERLERİ  | 17.10.2019 21:15 | Son Güncelleme

Kocaeli’de boşanmak üzere olduğu eşini kendisini aldattığı iddiası ile öldüren polis memuru hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulunuldu.

Kocaeli’de boşanmak üzere olduğu eşini kendisini aldattığı iddiası ile öldüren polis memuru hakkında ağırlaştırılmış müebbet talebinde bulunuldu. Cumhuriyet savcısı, sanık hakkında haksız tahrik indiriminden faydalanmasını talep etti.

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 26 Haziran 2018 tarihinde meydana gelen olayda, İzmit ilçesi Saraybahçe Polis Merkezi’nde görevli polis memuru İbrahim Yavuz boşanma sürecinde olduğu 3 çocuk annesi eşi Elif Kaya Yavuz ile tartışmaya başladı. Büyüyen tartışma sonrasında tabancasını çıkartan İbrahim Yavuz, oğlunun engelleme çabalarına rağmen eşine iki el ateş etti. Kurşunların göğsüne ve karın boşluğuna isabet ettiği Elif Kaya Yavuz, kaldırıldığı Derince Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri evde incelemelerde bulunurken, eşini öldüren polis memuru İbrahim Yavuz ise Körfez Tütünçiftlik Polis Merkezi’ne giderek teslim oldu. Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan polis memuru İbrahim Yavuz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili ilgili Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava, bugün görülmeye devam etti. Duruşmanın 5. celsesinde tutuklu sanık İbrahim Yavuz, taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, mütalaasını açıkladı. Açıklanan mütalaada Cumhuriyet Savcısı sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmesini talep etti. Cumhuriyet Savcısı ayrıca, Elif Kaya Yavuz’un boşanma sürecindeyken başka biri ile gönül ilişkisi kurarak sadakat yükümlülüğüne aykırı davranışta bulunmuş olması nedeni ile sanık hakkında tahrik indiriminin uygulanmasını talep etti.

Mütalaanın açıklanmasının ardından mahkeme heyeti Yavuz’un tutukluluk haline karar vererek, tarafların yazılı savunmalarını yapması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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