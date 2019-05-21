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Eşini öldüren şahıs tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 18:04 | Son Güncelleme

Niğde’de tartıştığı eşini öldüren şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Eskisaray Mahallesi’nde meydana geldi.

Niğde’de tartıştığı eşini öldüren şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eskisaray Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Nazım Ş. (60) ilk eşinden olan çocuğuna para göndermek istedi. Para göndermesine karşı gelen eşi Fındık Ş. (58) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Nazım Ş., tabancayla eşine ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Fındık Ş., ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Çok kan kaybettiği belirtilen kadın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayet zanlısı Nazım Ş. emniyetteki işlemlerin ardından mahkeme tarafından tutuklanarak Niğde Kapalı Cezaevine gönderildi.

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