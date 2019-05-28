Eşini öldüren sanığa 36 yıl hapis

Eskişehir’de sosyal paylaşım sitelerine çok girdiği iddiasıyla tartışıp kavga attiği eşini öldürüp, yengesini ise yaralayan sanığa toplamda 36 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında; tutuklu sanık Ramazan Dikbıyık (45), maktul Şeker Dikbıyık’ın (38) yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Son sözü sorulan sanık, “Eşime kızdım, kendimi kaybettim, ne yaptığımı bilmiyorum, affınıza sığınıyorum” dedi. Mahkeme heyeti sanığı ‘yakın akrabayı öldürme’ suçundan 24 yıl, ‘kasten öldürme’ suçundan ise 12 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Eskişehir’de Bahçelievler Mahallesi Plevne sokakta 2014 yılında meydana gelen olayda, çiftçilik yapan Ramazan Dikbıyık ile bir temizlik şirketinde çalışan Şeker Dikbıyık ile aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda Ramazan Dikbıyık eşini 10 yerinden, eve misafir olarak gelen yengesini ise 5 yerinden bıçakladı. Olay sonrasında hastaneye kaldırılan Şeker Dikbıyık tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, yenge Saliha Uyar (44) ise ağır yaralanmıştı. Zanlı, gözaltına alınırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

