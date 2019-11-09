HABER

Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 15:35 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, tartıştığı eşi Gizem Vural Dik'i (27) tabancayla başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Dik (32) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, tartıştığı eşi Gizem Vural Dik'i (27) tabancayla başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklanan Mehmet Dik (32) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Geçen 9 Eylül'de, Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nde meydana gelen olayda klima tamircisi Mehmet Dik, 4 yıllık eşi Gizem Vural Dik ile 3 yaşındaki oğulları evde olmadığı sırada, tartıştı. Mehmet Dik, eşini tabancayla başına ateş ederek öldürüp, kaçtı. Daha sonra polisi arayıp, eşini öldürdüğünü söyleyen Mehmet Dik, gözaltına alındı. Tutuklanan Mehmet Dik hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede Dik hakkında, 'eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan da 2 yıla kadar hapis cezası istendi.
İddianamede Mehmet Dik'in savunmasına da yer verildi. Mehmet Dik, eşi ile taşınacakları evle ilgili maddi sorunlar nedeniyle tartıştıklarını söyleyerek, "Paraya ihtiyacımız vardı, tartıştık. Beni aldattığını da düşünüyordum. Ancak, net bir bilgi sahibi değildim. Bana hakaret etti. Taşınacağımız eve kombi alabilmek için silahımı satacaktım. Gizem, silahı elimde görünce, 'Beni mi öldüreceksin?' dedi, tartıştık. Olay, Gizem'in beni tahrik etmesiyle meydana geldi. Öldürdükten sonra arkadaşımı arayıp, Çeçenistan Parkı'nda buluştuk. Gizem'i öldürdüğümü arkadaşıma anlattım. Gizem, beni öldürtmekle tehdit ediyordu, pişmanım" dedi.
Mehmet Dik, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.
FOTOĞRAFLI

PARTNEREda Ece'den öpüşme itirafıEda Ece'den öpüşme itirafı
Tabut küçük ama acı büyükTabut küçük ama acı büyük
Uyuşturucuyla yakalandıUyuşturucuyla yakalandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Balkondan atlayan üniversiteli Özgecan, hayatını kaybetti

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Irak'ta ABD askeri üssüne füze saldırısı!

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Mucize Doktor'un Tanju'su bakın kiminle evli! Eşi de ünlü çıktı

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Şeyma Subaşı'nın arabada yaptığı hareketler olay oldu

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu! Siyanür şüphesi

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da hareketli sabah! Çok sayıda gözaltı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Kompresör ile makatına hava bastılar, vücudu balon gibi şişti

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

İBB'den proje iptali! İmamoğlu duyurdu

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Artık kesinleşti! Erdoğan tüm suçlarını affetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir anda ortaya çıktılar, herkes telefonlarına sarıldı

Bir anda ortaya çıktılar, herkes telefonlarına sarıldı

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ağrı'da 7 terörist etkisiz hale getirildi

Çağlayan Adliyesi'nde intihar etmişti! Yazar Seray Şahiner'in eşi İbrahim Özkan toprağa verildi

Ünlü yazar Seray Şahiner'den eşine son veda

Kaçmaya çalışırken böyle yakalandılar

Kaçmaya çalışırken böyle yakalandılar

İzmir'de korkunç olay! İnşaat işçisi el ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

İzmir'de vahşet! El ve ayakları bağlı olarak ölü bulundu

Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

Küçükçekmece'de ilginç yıkım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.