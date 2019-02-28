Eşini öldüren sanığın duruşması ileri bir tarihe ertelendi

İnegöl ilçesinde 21 Mayıs 2017 tarihinde eşini silahla vurarak öldüren tutuklu sanık Cihan Eren’in İnegöl Ağır Ceza Mahkemesindeki davası sürüyor. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar verirken, duruşmayı ileri bir tarih erteledi.

Bursa’nın İnegöl ilçesi Hasanpaşa Mahallesi’nde eşi Hatice Eren’i silahla başından vurarak ölümüne neden olan Cihan Eren yargılanmasına devam ediliyor. İnegöl Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkan şahıs, eşiyle gelen bir mektup yüzünden tartıştıklarını ve bir anlık sinirle olayın meydana geldiğini söyledi. Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, savcılıktan gelecek dosya nedeniyle duruşmayı 21 Mayıs 2019 tarihine erteledi.

Olay, Bursa’nın İnegöl ilçesinde 21 Mayıs 2017 tarihinde meydan geldi. Hasanpaşa Mahallesi’nde ikamet eden 36 yaşındaki Cihan Eren ve 23 yaşındaki eşi Hatice Eren arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Sabah saat 07.00 sıralarında çıkan tartışma sırasında öfkeli koca 5 yaşındaki kızı Sıla ile 3 yaşındaki Ela’yı yan odaya bıraktı. Kızlarını yan odaya bıraktıktan sonra yatak odasına giden öfkeli koca, üzerindeki silahı eşinin kafasına dayayarak ateş etti. Eşini tek kurşunla öldüren öfkeli koca, daha sonra özel aracıyla İnegöl Jandarma Komutanlığı Kurşunlu Karakoluna giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu.

