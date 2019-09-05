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Eşini öldüren zanlı, Ankara'da özel ekip tarafından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 21:12 | Son Güncelleme

NİĞDE'de, boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel’i tabancayla vurarak  öldüren Murat Çetinel, Ankara'da yakalandı.

Eşini öldüren zanlı, Ankara'da özel ekip tarafından yakalandı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE'de, boşanma aşamasındaki eşi Sibel Çetinel’i tabancayla vurarak öldüren Murat Çetinel, Ankara'da yakalandı.
Olay, geçtiğimiz pazartesi günü saat 18.00 sıralarında merkezdeki Aşağı Kayabaşı Mahallesi, Öğretmenler Okulu 4 Sokak'taki Aybarlar İnci Apartmanı'nın 4'üncü katında meydana geldi. Boşanma aşamasında olan Sibel Çetinel ve eşi Murat Çetinel tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Çetinel, tabancayla eşine ateş etti. Sibel Çetinel, merminin başına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Murat Çetinel ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Sibel Çetinel'in hayatını kaybettiği belirlendi.
ORTAK OPERASYON
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, olaydan sonra kaçan şüpheli Murat Çetinel'in yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, çalışmasını, güvenlik kamerası ve plaka takip sisteminden şüphelinin gidebileceği Karaman, Konya ve Ankara'da yoğunlaştırdı.
Zanlıya yardım eden şüphelilerin de ifadesini alan özel ekip, firari kocanın Ankara'da bir inşaat alanında saklandığını tespit etti. Şüpheli, Niğde ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği ortak operasyonla olaydan 3 gün sonra yakalandı. Gözaltına alının Murat Çetinel’in emniyetteki işlemleri sürüyor.

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