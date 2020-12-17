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Eşini öldüresiye dövdü, 'kendi kendine yapmıştır' dedi

17.12.2020 17:07 | Son Güncelleme:
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Eşini öldüresiye dövdü, 'kendi kendine yapmıştır' dedi

Antalya’nın Alanya ilçesindeki yaşadıkları evde 2 çocuk annesi eşini öldüresiye dövdüğü iddia edilen tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada savunmasını yapan sanık, “Ben karıma sadece bir kez vurdum. Kendi kendine yapmıştır” dedi.

Olay, 29 Eylül salı günü 22.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi’nde Kerim Kaptanlar Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Halime O. ve eşi Recep O.'nun yaşadığı evden kavga sesleri gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polis çığlık seslerinin geldiği evin kapısını çaldı ancak açan olmadı. Kavga seslerinin devam etmesi üzerine savcılıktan izin alınan ardından ekipler, 1’inci kattaki eve balkondan girdi. Polis, Halime O.’yu öldüresiye dayak yemiş halde çaresiz şekilde bulurken, öfkeli kocayı ise etkisiz hale getirildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Halime O. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

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ÖFKELİ KOCA POLİSE DİRENEREK TEHDİTLER SAVURDU

Recep O. gözaltına polis tarafından gözaltına alınacağı sırada direnmeye devam ederek tehditler savurdu. Şüphelinin direnmeye devam etmesi üzerine biber gazı ile müdahale edildi. Polise direnen Recep O. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep O. ‘Kasten yaralama ve kişi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

‘Kasten yaralama ve kişi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından tutuklu yargılanan Recep O. davanın ilk duruşması bugün Alanya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşına çıktı. Duruşmaya mağdur Halime O. katılmazken, sanık Recep O. ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Duruşmada Antalya Barosu Alanya Kadın Çocuk Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Kurulu adına Halime Şenli, Fatma Gürsoy ve Emine Gülcan Avanaz da hazır bulundu.

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“BEN KARIMA SADECE BİR KEZ VURDUM”

Sanık Recep O. savunmasında pişmanlık duymadığını belirterek, “Ben karıma sadece bir kez vurdum. Kendi kendine yapmıştır” diyerek beraatını talep etti.

Savunmanın ardından mahkeme heyeti duruşmayı 9 Mart 2021 tarihine erteledi. Duruşmaya katılan Halime Şenli, Halime O.'nun 29 Eylül'de kocası tarafından ağır bir şiddete uğradığını savunarak, “Kocası Recep O. uzun süredir eşine şiddet uygulamış. Daha önce 5 defa uzaklaştırma kararı var. O gün de uzaklaştırma kararı varmış. Adam eve geliyor konuşmak için, kadın da onu balkona alıyor. Kocası 'Neden karar aldın' diyor ve saldırıyor. Kadın da bir fırsatını bulup onu balkona kilitleyip içeri kaçıyor. Ama eşi balkon camını kırıyor ve camla Halime'ye saldırıyor. Halime'nin çok ağır yaraları var. İki kere ameliyat oldu. Komşular polislere haber veriyor. Gelen polisleri de içeri almıyor” dedi.

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'HAPİSTEN ÇIKARSA BENİ ÖLDÜRÜR'

Davanın öldürmeye tam teşebbüsten ağır cezada açılmasının kendilerini memnun ettiğini aktaran Şenli, “Halime'nin de 'hapisten çıkarsa beni öldürür' korkusu var. Ailesi götürdü. Biz mahkemeden en ağır cezayı almasını istiyoruz ki bir daha Halime'ye yaklaşmaya cesaret edemesin. Bu karar örnek olsun. Eşlerine şiddet uygulayanlar ağır cezalar alacaklarını, tutuklanacaklarını bilsinler istiyoruz. Halime’nin sesini duyuralım istiyoruz. Bir daha Halime'ler ölmesin istiyoruz. Baro olarak davayı takip edeceğiz. Şöyle bir sıkıntımız var, mahkemeler baroların katılma talebini kabul etmiyor ama Halime'nin avukatı yok. Halime'nin avukat tutacak parası da yok. Eğer bu davalara biz de girmezsek, onlar savunmasız, avukatsız kalıyor. Mahkemenin buna duyarlılık göstermesini bekliyoruz” diye konuştu.

İHA

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