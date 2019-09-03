Eşini öldüresiye döven o koca tutuklandı

Nezir GÜNEŞ/MİDYAT (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Midyat ilçesinde 11 çocuğunun annesi eşi Saime Akkurt'u (40), öldüresiye döven, çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan güvenlik korucusu Medeni Akkurt (42), eşinin savcılığa yaptığı suç duyurusunun ardından tekrar gözaltına alındı. Akkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece bu kez tutuklandı. Akkurt'un, eşini namazdayken seccade üzerinde dövdüğü ve dövdükten sonra da 6 saat boyunca odaya hapsettiği öğrenildi.

Midyat'a bağlı kırsal Toptepe Mahallesi'nde oturan 11 çocuk annesi Saime Akkurt, 4 Ağustos'ta ağır yaralı olarak Devlet Hastanesi'ne getirildi. Burada doktorlara 'Merdivenden düştü' denilen Saime Akkurt'nun vücudundaki morluklardan şüphelenen doktorlar, polise haber verdi. Polislerin çalışması sonucu kadının güvenlik korucusu olan eşi Medeni Akkurt, tarafından dövüldüğü belirlendi. Saime Akkurt'un ailesinin ihbarıyla jandarma tarafından gözaltına alınan eşi Medeni Akkurt, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.