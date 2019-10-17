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Eşini öldürmekle suçlanan sanık için "haksız tahrik" mütalaası

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 21:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'de, boşanmak istemediği için tartıştığı eşini öldürdüğü suçlamasıyla hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına devam edildi - Duruşma savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan cezalandırılmasını talep etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde boşanmak istemediği için tartıştığı eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan tutuklu polis memurunun, "haksız tahrik altında kasten öldürmek" suçundan cezalandırılması talep edildi.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İbrahim Yavuz (47) ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısının sorusu üzerine sanığın oğlu B.B.Y. (20), olay tarihinde anne ve babasının birlikte yaşadığını anlattı.

Davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay tarihinde evlilik birliğinden kaynaklı sorunlar nedeniyle boşanma aşamasında oldukları eşi maktul Elif Yavuz ile yaşadıklarını ifade etti.

Mütalaaya göre, sanık tartışma sırasında, maktule ait cep telefonundan elde edilen mesaj kayıtları ve tarafların müşterek çocuklarının beyanı ile sabit olduğu şekilde maktulün başka bir şahısla gönül ilişkisi yaşadığını öğrendi. Sanık bunun üzerine yaşadığı hiddet ve şiddetli elemin etkisi neticesinde tabanca ile maktule önce bir el sırtından, daha sonra ise yere düşen maktule bir kez daha ateş etmek suretiyle üzerine atılı kasten öldürme suçunu işledi.

İddia makamı, sanığın işlemiş olduğu "eşe karşı kasten öldürme" suçundan eylemine uyan ilgili maddeleri uyarınca ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması, haklarında henüz ayrılık ya da boşanma kararı verilmemiş durumdayken maktulün sadakat yükümlüğüne aykırı davranışta bulunmuş olması nedeniyle de sanık hakkında aynı yasanın 29/1 maddesinde yer alan "haksız tahrik altında kasten adam öldürmek" hükümlerinin uygulanarak, sanığın 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı diyecekleri sorulan sanık İbrahim Yavuz, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Takdir mahkemenindir." dedi.

Sanık avukatı da mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanık avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 25 Aralık'a erteledi.

- Olay

Kocaeli'nin Körfez ilçesi Güney Mahallesi Bodur Sokağı'ndaki evlerinde 25 Haziran 2018'de polis memuru İbrahim Yavuz ile boşanmak isteyen eşi Elif Yavuz arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Yavuz tabancayla eşine 2 el ateş etmişti. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 3 çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İbrahim Yavuz, olayın ardından Tütünçiftlik Polis Merkezine teslim olmuş, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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