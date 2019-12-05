Eşini öldürmekten yargılanan kadının davasında tanıklar dinlendi 

Halil YILMAZ / İSTANBUL, (DHA) GÜNGÖREN'de eşini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Hülya Ören’in yargılanmasına devam edildi. Tanık olarak dinlenen Hülya Ören’in arkadaşı Ümmihan Bıyıklı, darp edildiği gün buluştuklarını belirterek, “Adliyenin önüne giderek 250 liraya boşanma dilekçesi yazdırdık. Adliyeye gelip müracaat ettiğimizde 400 lira daha istediler. Paramız olmadığından boşanma davası açamadık" dedi. Güngören'de 26 Ağustos 2019'da Hülya Ören ve eşi Kadir Ören arasında evlerinde çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hülya Ören, eşi Kadir Ören’i bıçaklayarak öldürmüştü. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ikinci duruşmaya tutuklu olarak yargılanan sanık Hülya Ören, maktul Kadir Ören’in kardeşi Mustafa Ören ve taraf avukatları katıldı. Duruşma tanıkların dinlenmesiyle başladı. ÖLMESİNDEN 3 GÜN ÖNCE EVE GİTTMEYE BAŞLADI Kadir Ören’in iş arkadaşı olduğunu söyleyen Mehmet Çetin Karadağ, eşlerin evlendikleri ilk günden beri kavga ettiğini söyledi. Karadağ, tanık beyanını şöyle sürdürdü: “Karşılıklı olarak tartışmalarına, birbirlerine küfür etmelerine şahit oldum. Birbirlerine karşı fiziki saldırıda bulunduklarını görmedim. Son dönemlerinde boşanma kararı almışlardı. Kadir eve gitmiyordu, ancak son bir hafta kala Kadir aralarının düzeldiğini söyledi. Ölmesinden 3 gün önce de eve gitmeye başladı. Hatta öldürüldüğü gün saat 16.30 civarı bir arkadaşımızı arayarak eşi için eve süt istedi. Aralarında gerçek manada bir problem yoktu, tamamen üçüncü kişilerden kaynaklı içi boş sebeplerden tartışıp kavga ederlerdi.”

POLİSE GİTTİKTEN SONRA EL ELE EVE DÖNÜYORLARDI Sanığın ve maktulun alt komşusu olduğunu dile getiren tanık Suat Kurt, “Sürekli evlerinde kavga vardı, sürekli bayanın bağırma seslerini duyuyorduk. Sürekli tabak, çanak kırılma seslerini duyuyorduk. Ben şahsen iki kez polis çağırmıştım. Polise gittikten 3-4 saat sonra taraflar hiçbir şey olmamış gibi el ele eve dönüyordu.” dedi. PARAMIZ OLMADIĞINDAN BOŞANMA DAVASI AÇAMADIK Hülya Ören’in arkadaşı Ümmühan Bıyıklı ise " Evlendiklerinden itibaren aralarında geçimsizlik vardı. Eşi tarafından darp ediliyordu. Evine gittiğimde evi dağılmış bir haldeydi. Her yer kırık camlar, eşyalarla doluydu. Hatta maktulun elinden kan akıyordu. Ramazanın birinci günü Hülya Ören beni aradı, buluştuğumuzda eli kötü, çok kötü haldeydi. Beraber adliyenin önüne giderek 250 liraya boşanma dilekçesi yazdırdık. Adliyeye gelip müracaat ettiğimizde 400 lira daha istediler. Paramız olmadığından boşanma davası açamadık. Bir gece bende kaldı. Daha sonra Bursa’da bulunan kardeşinin yanına gitti. Kadir Ören onu ikna etmiş olmalıki eve geri döndü.”