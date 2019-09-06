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Eşini öldürmeye giderken yakalanıp bırakılan şüpheli yeniden gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:05 | Son Güncelleme

Konya'da tartıştığı eşini öldürmek için Aksaray'a gittiği ihbarı üzerine yakalanan kocanın emniyetten serbest bırakılmasına savcılıkça itiraz edildi

Konya'da tartıştığı eşini öldürmek için Aksaray'a gittiğini öğrenen annesinin ihbarı üzerine yakalanan ve serbest bırakılan kişi, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.

Olayın ardından emniyetten serbest bırakılan şüpheli K.Ç. hakkında Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca itiraz edildi.

İtiraz üzerine şüpheli Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlının, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne getirildiği öğrenildi.

Konya'da yaşayan K.Ç. ile boşanma aşamasında olduğu kocası K.Ç. arasında 4 Eylül'de tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.Ç, çocukları A.E.Ç. ve A.Ç'yi de alarak Aksaray'da bulunan babaevine gelmişti.

Bu durumu öğrenen kadının kocası K.Ç, evinde bulanan ruhsatlı av tüfeğini alarak yola çıkmış, oğlunun da Aksaray'a doğru gittiğini ve gelinini öldüreceği korkusuna kapılan anne, durumu polis ekiplerine bildirmişti.

Aksaray'da gözaltına alınan K.Ç, emniyette ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

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