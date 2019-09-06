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EŞİNİ ÖLDÜRMEYE GİDERKEN YAKALANIP SERBEST BIRAKILAN KOCA, YENİDEN GÖZALTINDA

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 08:31 | Son Güncelleme

AKSARAY'da tartıştığı eşi Kezban Ç.

AKSARAY'da tartıştığı eşi Kezban Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S.'yi öldürmek için giderken annesinin ihbarıyla yakalanan, ifadesinin ardından serbest bırakılan Koray Ç. (29), Cumhuriyet Savcılığı'nın itirazı üzerine yeniden gözaltına alındı.
Konya'da oturan 6 ve 8 yaşlarında iki çocukları bulunan, bir ecza deposunda çalışan Koray ve eşi Kezban Ç. çifti, bir süre önce tartıştı. Kezban Ç. de tartışmanın ardından 2 çocuğunu yanına alıp, evi terk edip, Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Hacıahmetli köyüne giderek ailesinin evine yerleşti.
Koray Ç., 3 Eylül Salı günü akşam saatlerinde eşi Kezban Ç. ve kayınbiraderi Hasan Hüseyin S. ile telefonda tartıştı. "Bekleyin geliyorum" diyerek telefonu kapatan Koray Ç., iddiaya göre annesi Zehra Ç.'ye, "Anne hakkınızı helal edin. İkisini de temizleyip geleceğim" diyerek, yanına tüfek ve bıçak alıp, eşinin üzerine kayıtlı 42 AAT 550 plakalı otomobiliyle Aksaray'a gitmek üzere yola çıktı.
Zehra Ç., Köprübaşı Polis Merkezi'ne giderek oğlunun eşi ve kayınbiraderini öldürmek amacıyla Aksaray'a gitmek için yola çıktığını söyledi. Bunun üzerine Aksaray polisine haber verildi. Önlem alan ekipler, saat 23.30 sıralarında kent merkezi girişinde Koray Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada otomatik av tüfeği, 29 fişek ve 1 bıçak ele geçirildi.
Koray Ç., 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefet' ile 'tehdit' suçundan gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen Koray Ç.'nin ifadesinde, eşinin aralarında çıkan tartışmanın ardından Aksaray'daki kayınpederinin evine gittiğini belirterek, "Eşim ve kayınbiraderimle telefonda tartıştım. Sinirlenip, yola çıktım. Öldürme gibi niyetim yoktu. Çocuklarımı ve eşimi alıp, geri dönecektim. Tüfek ve bıçağı da yolda tedbir için yanıma almıştım" dediği öğrenildi.
SAVCILIĞIN İTİRAZI ÜZERİNE YENİDEN GÖZALTINA ALINDI
Polisteki ifadesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla serbest bırakılan Koray Ç. hakkında Başsavcılığın itirazı üzerine dün yakalama kararı çıkartıldı. Koray Ç. dün akşam saatlerinde Konya'daki evinde polis tarafından gözaltına alındı. Ardından da Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Koray Ç. bu sırada kendisini görüntüleyen basın mensuplarına "Yakışıklı çıksın" demesi dikkat çekti.

Görüntü Dökümü
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- Şüphelinin Asayiş Şube Müdürlüğünden çıkartılması
- Araca alınması
- Bulunun tüfek ve aracının fotoğrafı

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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