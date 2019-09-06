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Eşini öldürmeye giderken yakalanıp serbest bırakılan koca, yeniden gözaltında (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 16:38 | Son Güncelleme

İKİNCİ KEZ SERBEST KALDI Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bu sabah çıkarılan yakalama kararıyla yeniden gözaltına alınan Koray Ç., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol getirilerek, yeniden serbest bırakıldı.

İKİNCİ KEZ SERBEST KALDI

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine bu sabah çıkarılan yakalama kararıyla yeniden gözaltına alınan Koray Ç., sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol getirilerek, yeniden serbest bırakıldı.
'EŞİM HİÇ EVE GELMİYORDU'
Öte yandan, Kayınvalidesi Zehra Ç.'nin ihbarıyla ölümden döndüğünü söyleyen 4 aylık hamile Kezban Ç. ise 9 yıl önce kaçarak evlendiği eşinin, yakalandığı sırada beraberinde bulunan Y.U. adlı kadınla kendisini aldattığını öne sürdü. Kezban Ç., şunları söyledi:
"Çocukları alıp, 'Gezdirmeye götürüyorum' diyordu. Küçük oğlum, 'Anne biz babamın ikinci karısının yanına gittik' diyordu. Sorduğumda da 'Ablam yaşında bir kadın, ablam benim' diye yanıt veriyordu. Ondan 10 yaş büyük kadını, eve getiriyordu. Sonradan öğrendim ki o kadınla ilişkisi varmış. O kadınla tanıştıktan sonra hayatımız mahfoldu. Durumu aileme ilettim. Ailemden yardım istedim. Ayrılmaya karar verdik. Babamlar geldi ancak eşim bu durumu yalanladı. Sonra eve gelmez oldu. O kadının yanında yaşamaya başladı. İşe de gitmedi. Bizim yanımıza hiç gelmedi. İki yıldır da gelmiyor. Ben de çocuklarımı alıp, kayınpederimin yanına gittim. İşe girdim. Biraz çalıştım ancak hastalandım. Bayılmalarım başladı, stres ve hüzün yüzünden. Hastaneye gittim, 'kalp kapağında kalınlaşma var' dediler. Ben de mecburiyetten işten çıktım. İki çocuğumla maddi zorluklar yaşadım. Tekrar hamile olduğumu öğrendim. Birkaç gün önce de ailemin yanına geldim."
'ÖLDÜRÜLMEK İSTEMİYORUM, ÇOCUKLARIMIN BAŞINDA DURMAK İSTİYORUM'
Kezban Ç., olay günü yaşadıklarını da şöyle ifade etti:
"En son telefonla aradı, ablamlardaydım. Telefonda hakaretler ve küfür etmeye başladı. Tansiyonum düştü, bayılmışım. Beni vurmaya geliyordu. Allah'a şükür yakalandı. Tutuklanacaklar demişlerdi, niye serbest kaldı anlamadım. Ölmek istemiyorum. Çok korkuyorum, çocuklarım ve ailem için de çok korkuyorum."
Kezban Ç., "İki oğlum var ve hamileyim. Sesimi duymasını ve yardım etmesini istiyorum. Ailemin maddi durumu yok. Kimseye yük olmak istemiyorum. Devletimizin yardım elini uzatmasını istiyorum. Ben de öldürülmek istemiyorum. Çocuklarımın başında durmak istiyorum" diye konuştu.

Görüntü Dökümü
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-Kezban Ç. ile röp.
-Kezban Ç. ve çocuklarından detay
-Genel ve detay

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY,(DHA)

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