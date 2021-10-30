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Eşini öldürüp 3 akrabasını yaralamıştı! Yeni gelişme

30.10.2021 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, tartıştığı kocası tarafından, anne, baba ve babaannesiyle beraber silahla yaralanan kadın, hastanede yaşamını yitirdi. Eşini öldürüp 3 akrabasını yaralayan koca ise cezaevine gönderildi. Öldürülen kadın, bugün son yolculuğuna uğurlandı.

Eşini öldürüp 3 akrabasını yaralamıştı! Yeni gelişme

Şüpheli koca Ahmet Rufai Ü, Jandarma ekiplerince sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme ve yaralama' suçundan tutuklandı.

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SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Öldürülen eş Nuriye Ü. ise son yolculuğuna uğurlandı. Ünver'in cenazesi ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Araplar Mezarlığı'na defnedildi.

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NE OLMUŞTU?

İddiaya göre, ilçeye bağlı Karabağ Mahallesi'nde dün Ahmet Rufai Ü, (33) ailevi nedenlerden dolayı sürekli tartıştığı eşi Nuriye Ü. ile evde kavga etmeye başlamış, kavganın büyümesi üzerine sinirlenen koca, eşi Nuriye Ü, kayınpederi Abdullah A. (57), kayınvalidesi Hüsniye A. ve eşinin babaannesi Nebahat A'yı (76) tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçmıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılmıştı.

Yaralılardan Nuriye Ü. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken Abdullah A. ve Nebahat A'nın da durumlarının ağır olduğu öğrenilmişti.

Olayın ardından babasının otomobiliyle kaçtığı tespit edilen şüpheli Ahmet Rufai Ü, merkez Selçuklu ilçesinde yakalanmıştı. (AA/DHA)

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cinayet kadın cinayeti Konya
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