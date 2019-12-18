Eşini öldürüp 3 gün cesediyle yaşayan sanık hakim karşısına çıktı

Esenyurt’ta eşini öldüren ve 3 gün boyunca kızı ile birlikte cesedin bulunduğu evde yaşayan sanık hakim karşısına çıktı. Sanık, savunmasında olaydan dolayı pişman olduğunu söyleyerek “Kızımı annesiz bıraktım” dedi.

Esenyurt’ta kendisini aldattığından şüphelendiği resmi nikahsız eşi Elif Özde Uzun’u evlerinde bıçaklayarak öldüren ve kızıyla birlikte cesedin bulunduğu evde 3 gün yaşayan Erhan Taslı’nın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık Erhan Taslı ile müştekiler hazır bulundu. Duruşmaya müşteki avukatları da katıldı.

“Kendi kendime bir şeylerden şüphelenmeye başladım”

Duruşmada savunma yapan sanık Taslı eşinin bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalıştığını ve olay tarihinden önce giyiminin, makyajının değiştiğini söyleyerek “Kendi kendime bir şeylerden şüphelenmeye başladım. Olay tarihinden yaklaşık 1 hafta kadar önce işten çıktım. Sat 19.00 sıralarıydı. Eşimi aradım ve kızım Sude’yi telefona istedim. Tuvalette olduğunu söyledi. Daha sonra yine aradığımda oyun oynadığını söyledi. Daha sonra eşimi yine aradığımda komşuda olduğunu, kızımızın da komşunun çocuğu ile oynadığını söyledi. Kızımın oyun oynadığı Dilek Hanım’ın evine gittim. Kızımı aldım ve annesinin nerede olduğunu sordum. Kızım ‘bana sürpriz yumurta getirecek’ diye cevap verdi. Dönerken eşimi aradım saat 23.00 sıralarıydı önce açmadı. Israrla arayınca açtı yolda olduğunu geleceğini söyledi” dedi.