Eşini öldürüp arabayla dolaştırmıştı! Kan donduran olayda yeni gelişme

Bahçelievler’de 16 Mart 2019’da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Erdoğan’ı silah ile öldüren ve cansız bedenini arabada gezdiren Eren Erdoğan’ın davasında cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı. Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Eren Erdoğan ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu. Duruşmada cumhuriyet savcısı mütalaasının hazır olduğunu aktardı. Mütalaada maktul Fatma Erdoğan’ın öldürülmeden önce 155 polis ihbar merkezini arayarak eşinin kendisini esir tuttuğu ve yardım istediği aktarılarak “Görüşmeden 15 dakika sonra sanığın maktulü 2 el ateş ettiği anlaşılmıştır” denildi.

'ÜZGÜNÜM VE PİŞMANIM'

Maktulün ölmeden önce eşinin arabasında kilitlenerek hürriyetinden yoksun bırakıldığı da mütalaada açıklandı. Cumhuriyet savcısı sanığın ‘eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 10 yıla kadar, ‘ruhsatsız silah ya da mermi taşıma’ suçundan ise 3 yıla kadar hapsini talep etti. Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık üzgün ve pişman olduğunu söyledi. Sanık avukatı ise mütalaayı kabul etmediklerini söyleyerek savunma yapmak için süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.