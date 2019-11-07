Eşini öldürüp cesedini arabada gezdiren koca hakim karşısına çıktı

Bahçelievler’de boşanma aşamasındaki eşini silahla ateş ederek öldüren ve teslim oluncaya kadar eşinin cansız bedenini arabada gezdiren Eren Erdoğan hakim karşısına çıktı. Sanık Erdoğan savunmasında maktulü korkutmak isterken silahın ateş aldığını söyledi.

Bahçelievler’de 16 Mart 2019’da boşanma aşamasındaki eşi Fatma Erdoğan’ı silahla öldüren ve cansız bedenini arabada gezdiren Eren Erdoğan’ın yargılanmasına başlandı.

Bakırköy 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanık Eren Erdoğan ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Duruşmada savunması sorulan Eren Erdoğan maktul eşinin ailesi ile görüşmesini istemediğini, nedeninin ise aralarının bozulmaması için olduğunu söyleyerek “Evliliğimizin bozulmaması için kendisi de ikna oldu. Fatma ile yaklaşık 4 ay aynı evi paylaştık. Sonrasında telefon görüşmelerimiz devam etti. Fatma bana boşanma davası açtı daha sonra. Fatma ile buluşmaya devam ediyorduk ama ailesine anlatmıyormuş” dedi.

“Korkutmak isterken silah bir anda ateş aldı”

Olay günü maktul Fatma’nın kendisine mesaj atarak sinemaya gitmek istediğini söylediğini ileri süren sanık Erdoğan, “Bakırköy’de bir sinemaya gittik. Çıktığımızda annesi aradı ve eve gelmesini söyledi. Ben Fatma ile konuşup eve dönmesi için ikna etmeye çalışıyordum. Tekrar arabaya bindik. Polis 155 hattını da aradığını hatırlıyorum. Arabayı durdurmuştum ve içinde konuşuyorduk. Sonra Yenibosna’da bir alışveriş merkezinin önüne gittik. Ben yine eve geri dönmesi için ikna etmeye çalışırken beni sinirlendirecek şeyler söyledi. Ben de torpidodan silah aldım. Korkutmak isterken silah bir anda ateş aldı. Maktul yaralandı, hedef gözeterek kendisine ateş etmedim. Sonrasında kendimi kaybetmişim ne yaptığımı hatırlamıyorum. Beykoz tarafına gidip tekrar döndüğümü hatırlamıyorum. Maktul öldükten sonra ona emniyet kemeri takıp takmadığımı da hatırlamıyorum. Maktulü vurduktan sonra yollarda dolaştım ama ne kadar sürdü hatırlamıyorum. Sonrasında karakola gidip teslim oldum” şeklinde savunma yaptı.

Sanık Eren Erdoğan olanlardan dolayı üzgün ve pişman olduğunu da savunmasına ekleyerek silahı olaydan 1 buçuk ay önce Abdullah isimli bir şahıstan aldığını aktardı.