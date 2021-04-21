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Eşini öldürüp cesedini halıya sarmıştı! 'Asıl katil para göndermeyen kızımdır'

21.04.2021 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de eşini öldürdükten sonra halıya sararak evde saklayan Bülent Soro'nun müebbet hapis cezası ile yargılanmasına devam edildi. Mahkemede konuşan Bülent Soro, "Asıl katil yurt dışında geliri olmasına rağmen bizlere maddi destekte bulunmayan kızım E.S.Ş.'dir" dedi.

Eşini öldürüp cesedini halıya sarmıştı! 'Asıl katil para göndermeyen kızımdır'

Olay, geçen yıl İzmir Buca'da 7 Aralık günü saat 23.00 sıralarında Çaldıran Mahallesi 433/12 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Yazgül Soro'dan haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek Soro'nun evine gitti. Kapıyı açan Bülent Soro'nun uzaklaştırmaya çalışmasına rağmen içeri giren yakınları, Yazgül Soro'yu yatak odasında üzerinde sandalye ve eşyaların bulunduğu halıya sarılı halde şekilde buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Yazgül Soro'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay Yeri İnceleme ekipleri evde ve kadının cesedi üzerinde inceleme yaptı. Yazgül Soro'nun evin mutfak kısmında 6 bıçak darbesi ile öldürüldüğü, daha sonra da yatak odasına taşındığı tespit edildi. Yazgül Soro'nun cansız bedeni, otopsinin ardından toprağa verildi. Gözaltına alınan eşi Bülent Soro polisteki ifadesinde cinayeti itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Soro, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Soro hakkında 'Eşi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 Mart'ta görülen ilk duruşmada tutuklu sanık Bülent Soro, öldürdüğü eşi Yazgül Soro'nun kendisini aldattığını öne sürdü.

"ANNEMİ DIŞARIDA DEĞİL EVDE ARAYIN, GİDİN ANNEMİ KURTARIN"

Davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ile Soro çiftinin çocukları basın açıklaması yaptı. Tutuklu sanık Bülent Soro'nun yanı sıra taraf avukatları ile Soro çiftinin kızları duruşma salonunda hazır bulundu. Çiftin kızlarından E.S.Ş., tanık olarak dinlendi. Bülent Soro'dan şikayetçi olduğunu belirten E.S.Ş., "Ben Almanya'da yaşıyorum. Olay günü kardeşim N.K. beni arayarak annemden haber alamadıklarını söyledi. Ben de babamın daha önceden uyguladığı şiddetleri bildiğim için 'Annemi dışarıda değil, evde arayın. Gidin annemi kurtarın' dedim. Sanığın en ağır cezayı almasını talep ediyorum. Geçmiş yıllarda hem anneme hem de bizlere de şiddet uyguluyordu" dedi.

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"BİZE MADDİ DESTEK OLMAYAN KIZIM SUÇLU"

Kızının ardından söz alan tutuklu sanık Bülent Soro aleyhine olan ifadeleri kabul etmezken, asıl suçlunun kızı E.S.Ş. olduğunu iddia etti. Soro, "Asıl katil yurt dışında geliri olmasına rağmen bizlere maddi destekte bulunmayan kızım E.S.Ş'dir" dedi.

DAVAYA KONU OLACAK MESAJLAŞMA YA DA GÖRÜNTÜ BULUNAMADI

Mahkeme başkanı, geçen celsede istenen otopsi raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını, maktulün telefonunda bilirkişi tarafından yapılan incelemede davaya konu olacak mesajlaşma veya görüntünün bulunamadığını açıkladı. Ardından sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek, otopsi raporu için yazılan raporun cevabının beklenmesine karar verdikten sonra duruşmayı erteledi.

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DHA

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