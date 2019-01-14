HABER

Eşini öldürüp, cesedini karton kutuya koyan kadın adliyeye çelik yelekle getirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 16:53 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö.

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö. (51) ile birlikte eşi Recep Ürkek'i (56) öldürüp, cesedini de karton kutu içinde kapı önüne bırakıp kaçan ve olaydan 4 saat sonra bir akrabasının evinde yakalanan H.Ü. (53), yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevkl edildi. Olayda yaralanan sevgilisi halen hastanede tedavi altında olan kadına, adliyeye getirilişi sırasında çelik yelek giydirildiği görüldü. Olay, Cumartesi akşamı Peyas Mahallesi'ndeki apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. H.Ü., iddiaya göre eşi Recep Ürkek'in kahvehaneye gittiği sırada gönül ilişkisi yaşadığı V.Ö.'yü eve çağırdı. Ancak bir süre sonra cep telefonunun şarjı biten Recep Ürkek eve döndü. Oturma odasında sigara görmesi üzerine de eşine evde kimin olduğunu sordu. H.Ü. çelişkili cevaplar verince Recep Ürkek, evde arama yapmaya başladı. Bu sırada bir odada saklanan V.Ö.'yü gördü. Recep Ürkek ile V.Ö. arasında başlayan sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. V.Ö., H.Ü. ile birlikte Recep Ürkek'i boğazı ve akciğerine sapladığı bıçak darbeleriyle öldürdü. Bu sırada kendisi de yaralandı. İkili, Recep Ürkek'in cansız bedenini bir karton kutuya koyup, kapının önüne çıkardı. V.Ö.'nün yaralı olması nedeniyle cesedi taşıyamayan ikili, karton kutuyu kapının önünde bırakıp kaçtı. Apartman sakinlerinden birinin karton kutudan kan aktığını fark etmesiyle olay polise bildirildi. Apartmana gelen polis ekipleri, karton kutuyu açtıklarında Recep Ürkek'in cesediyle karşılaştı. ÖZEL EKİP ÇÖZDÜ Şüphelilerin bulunması için Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nce özel ekip kuruldu. Apartman çevresi ve kaçış güzergahlarındaki yüzlerce güvenlik kamerası ile MOBESE görüntüsünü inceleyen özel ekip, olaydan 4 saat sonra Recep Ürkek'in eşi H.Ü.'yü bir akrabasının evinde yakaladı. Yaralı V.Ö. ise gittiği bir hastanede gasbedildiğini söyledi. Çelişkili ifadeleri üzerine hastane polisinin dikaktini çeken V.Ö., tedavi olmadan hastaneden kaçmak isterken, yakalandı. Özel ekip, hastaneye gelerek, V.Ö.'yü hastanede gözaltına aldı. V.Ö.'nün hastanedeki tedavisi sürerken, H.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri arasında adliyeye getirilen H.Ü.'ye çelik yelek giydirildiği görüldü.

Herkes akın akın oraya gitti!Herkes akın akın oraya gitti!
Mardin Başsavcısı Bektaş: Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda artış varMardin Başsavcısı Bektaş: Anayasal düzene karşı işlenen suçlarda artış var
Otomobil köprüden uçtu; sürücü öldü (2)Otomobil köprüden uçtu; sürücü öldü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

Trump'ın skandal Türkiye açıklamasının ardından yeni açıklama

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

'AK Parti en büyük şoku Şanlıurfa'da yaşayabilir'

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Kart yapılandırmasına bir banka daha katıldı!

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Ankara'yı karıştıran soru: Erdoğan'ın Vatikan'a...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

Yüzüne bakarak söyledi: PKK'lıları bu kadar çok seviyorsanız...

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.