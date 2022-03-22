HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini öldürüp cezaevinde intihar etmişti! Mahkemeden flaş karar

Eşini öldürüp cezaevinde intihar etmişti! Mahkemeden flaş karar

22.03.2022 20:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de evinin bodrumunda tavana asılı olarak ölü bulunan 2 çocuk annesi Beyhan Biçer’i (41) öldürdüğü ortaya çıkan ve cezaevinde intihar eden eşi Ercan Biçer'in (47) davası düşürüldü. Mahkemece, savcılık tarafından annesini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen Biçer çiftinin 21 yaşındaki oğlu Caner Biçer ise mahkemece beraat ettirildi. Duruşmada son savunmasını yapan Caner Biçer, annesini öldürmediğini belirtti. İşte olayın detayları!

Eşini öldürüp cezaevinde intihar etmişti! Mahkemeden flaş karar

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Kozlubel Mahallesi’nde oturan 2 çocuk annesi Beyhan Biçer, 26 Ağustos 2020'de evlerinin altında bulunan bodrum katında tavana asılı olarak ölü bulundu. Eşi Ercan ve oğlu Caner Biçer'in ihbarı üzerine gelen Eskişehir Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlatırken, Beyhan Biçer’in yanında ‘Ben ölmek istiyorum, bu yükle daha fazla yaşamak istemiyorum. Ölümümden kimse sorumlu değildir’ yazılı not bulundu. Jandarma ekiplerince yapılan incelemede Beyhan Biçer’in yazdığı pasta tarifi el yazısı ile intihar notu karşılaştırıldı ve uyumlu olduğu tespit edildi. İntihar notunda yapılan incelemede ise üzerinde Beyhan Biçer’in eşi Ercan ve oğlu Caner Biçer'in parmak izi saptandı. Dinlenen telefon görüşmelerinde eşi Beyhan Biçer’i öldürdüğünü ima eden Ercan Biçer tutuklandı. Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılırken, hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanık Ercan Biçer, geçen yıl eylül ayında Eskişehir H Tipi Kapalı Cezaevi’nde kendisini asarak intihar etti.

5335edcfb227655212954c3f388174fa

SAVCI, MÜEBBET TALEP ETTİ

Davanın karar duruşmasına tutuksuz yargılanan Biçer çiftinin oğlu Caner Biçer ile avukatlar katıldı. Mahkeme savcısı, sanık Ercan Biçer’in cezaevindeki ölümü nedeniyle hakkındaki kamu davasının düşmesine, oğlu Caner Biçer hakkında ise annesine karşı ‘kasten öldürme’ suçunu babasıyla birlikte işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

ef704b333798a6aac2b0dda5860e5cda

'BEN ANNEMİ ÖLDÜRMEDİM'

Duruşmada son savunmasını yapan Caner Biçer, annesini öldürmediğini belirterek, “Ben annemin ölüm saatinde Eskişehir merkezindeydim. Ben annemi öldürmedim, suçsuzum” dedi. Mahkeme heyeti, sanık Ercan Biçer hakkındaki hayatını kaybetmesi nedeniyle ‘eşi kasten öldürme’ suçundan açılan kamu davasının düşürülmesine ve sanık Caner Biçer’in ise ‘üstsoydan akrabayı kasten öldürme’ iddiasına ilişkin, ‘suç unsurunun olmadığına’ karar vererek davadan beraat ettirdi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Vaka ve vefat sayısında son durum!Vaka ve vefat sayısında son durum!
Erdoğan, Metaverse Forumu'nda duyurdu: İlan ediyorum...Erdoğan, Metaverse Forumu'nda duyurdu: İlan ediyorum...
Nuray Demir’in ölümünde kan donduran itiraf!Nuray Demir’in ölümünde kan donduran itiraf!
Anahtar Kelimeler:
cinayet kadın cinayeti Eskişehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Anketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyük

Anketten dikkat çeken sonuç! Vatandaş hemfikir: Fark büyük

Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!

Bankanın açığını bulan kardeşlerden 16 milyar liralık vurgun!

Ukraynalılar Edirne'den ev kiralamaya başladı, fiyatlar tavan yaptı

Ukraynalılar Edirne'den ev kiralamaya başladı, fiyatlar tavan yaptı

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Akaryakıt fiyatlarına 'zam' beklentisi

Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi

Rusya'dan tüm dünyanın beklediği açıklama geldi

Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Ünlü iş adamının eşi sınırda yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.