HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini öldürüp, çocuğunu yaralamıştı! Görüntüler çıktı

Eşini öldürüp, çocuğunu yaralamıştı! Görüntüler çıktı

22.06.2021 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Ümraniye'de dün karısını öldüren, oğlunun da ağır yaralanmasına yol açan Mehmet Güney'in evden panikle çıktığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Eşini öldürüp, çocuğunu yaralamıştı! Görüntüler çıktı

Ümraniye, Armağanevler Mahallesi Narlı Sokaktaki dairede yangın çıkmış, Arzu Rahman Güney hayatını kaybederken, oğlu Kerem Güney ağır yaralanmıştı. Olayın hemen ardından kayıplara karışan baba Mehmet Güney ise intihar ederek yaşamına son vermişti. Polisin yaptığı çalışmadan sonra anne Arzu Rahman Güney'in cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

EVDEN KOŞARAK UZAKLAŞTI

Ümraniye'de cinayetin ardından, Mehmet Güney'in evden çıktığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sokaktaki güvenlik kamerasında görüntülere önce anne Arzu Rahman Güney'in apartmana girişi yansıdı. Bir süre sonra da baba Mehmet Güney'in elinde poşet, yanında oğlu Kerem Güney ile birlikte binaya girdiği görüldü. Baba Mehmet Güney, öğle saatlerine doğru binadan hızla çıkarak uzaklaştı. Hemen yan taraftaki sokakta bulunan otomobiline yönelen Mehmet Güney, otomobile binerek sokaktan ayrıldı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürünÜnlü markalardan çok daha uygun fiyata bulabileceğiniz 15 muadil ürün
Yıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilirYıllardır yanlış yapılıyor! Sabahları duş alıp rahatlayamıyorsanız sebebi bu olabilir
Su şikayetleri sonrası harekete geçildiSu şikayetleri sonrası harekete geçildi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Ümraniye

En Çok Okunan Haberler

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Sergen Yalçın Beşiktaş'tan ayrıldı

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Rusya’dan turist taşıyan ilk uçak Antalya'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında sert tartışma

Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil arasında sert tartışma

Tuvalet yapma tartışması kanlı bitti

Tuvalet yapma tartışması kanlı bitti

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 20 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Mahallede büyük panik: Kimse evine giremiyor

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Arazi sulama kavgası kanlı bitti: 4 ölü, 4 yaralı

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Korkunç olay! Cami avlusunda cansız bedeni bulundu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.