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Eşini öldürüp, 'gidin evden alın' diyen zanlı adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 15:14 | Son Güncelleme

ANTALYA'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip, öldüren ve polisi arayıp, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" diyerek kaçtıktan sonra yakalanan Özcan Işıldar (46), adliyeye sevk edildi.

Eşini öldürüp, 'gidin evden alın' diyen zanlı adliyede

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da bir süredir ayrı yaşadığı eşi Nihal Işıldar'ı (37) başına tabancayla ateş edip, öldüren ve polisi arayıp, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" diyerek kaçtıktan sonra yakalanan Özcan Işıldar (46), adliyeye sevk edildi.
Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi 3093 Sokak'taki Menzil Sitesi'ndeki bir bloğun 11'inci katındaki olay, 18 Mart Pazartesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi. İkinci evlilikleri olan ve bir süredir ayrı yaşadığı Nihal Işıldar'ın yanına gelen Özcan Işıldar, tartışma sonrasında eşinin başına tabancayla bir kez ateş edip kaçtı. Bir süre sonra polisi arayan Özcan Işıldar, "Karımı öldürdüm, gidin evden alın" dedi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çilingir yardımıyla kapıyı açıp içeri girince Nihal Işıldar'ı kan içinde buldu. Sağlık ekipleri, Işıldar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Nihal Işıldar'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından toprağa verildi.
Olaydan sonra kaçan Özcan Işıldar, dün Mersin'in Tarsus ilçesinde yakalandı. Üzerinden sahte kimlik çıkan Özcan Işıldar'ın, 1991 yılında tecavüze yeltendiği baldızı Azbiye Çetin'i öldürüp cezaevinde yattığı, 'kasten öldürme' suçu dahil, 7 suçtan arama kaydının bulunduğu belirlendi.
'YANLIŞLIKLA VURDUM'
Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Özcan Işıldar, işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliye sevk edildi.
Işıldar, polisteki ifadesinde, eşinin kendisinin aldattığını iddia ederek, "Olay günü eşime, 'Söyle, beni kiminle aldattın' diye sordum. O da 'Aldatmadım, nerden çıkarıyorsun' diye karşılık verince sinirlendim. Silahımı çıkarıp ateş ettim, yanlışlıkla vurdum. Amacım öldürmek değil" dedi.

FOTOĞRAFLI

FOTOĞRAFLI

Eşini öldürüp, 'gidin evden alın' diyen zanlı adliyedeEşini öldürüp, 'gidin evden alın' diyen zanlı adliyedeEşini öldürüp, 'gidin evden alın' diyen zanlı adliyedeEşini öldürüp, 'gidin evden alın' diyen zanlı adliyede

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