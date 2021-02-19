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  4. Eşini öldürüp intihar eden doktora hüzünlü veda

Eşini öldürüp intihar eden doktora hüzünlü veda

19.02.2021 14:56 | Son Güncelleme:
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Antalya’da diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u silahla vurarak öldüren ve aynı silahla intihar eden Yusuf Onur Kaan Bozkurt, cenaze namazının ardından memleketi Eskişehir’de defnedildi.Cenaze namazı Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’ndeki Nasreddin Hoca Camii’nde kılındı.

Antalya’da diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt’u silahla vurarak öldüren ve aynı silahla intihar eden Yusuf Onur Kaan Bozkurt, cenaze namazının ardından memleketi Eskişehir’de defnedildi.
Cenaze namazı Odunpazarı ilçesine bağlı Büyükdere Mahallesi’ndeki Nasreddin Hoca Camii’nde kılındı. Namaza, Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un 2 çocuğundan biri olan İdil Bozkurt Tosun’un yanı sıra Bozkurt’un yakınları ve komşuları katıldı. Cenaze namazının ardından Bozkurt’un tabutu yakınlarının omzunda cenaze aracına taşındı. İdil Bozkurt Tosun babasının cenazesini gözyaşları içerisinde “canım babacığım” diyerek uğurladı. Opr. Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt’un cenazesi defnedilmek üzere Eskişehir Asri Mezarlığı’na götürüldü.
Antalya’nın Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesinde yaşayan Opr. Dr. Yusuf Onur Kaan Bozkurt, eşi Uzman Diyetisyen Gamze Kaçar Bozkurt’u silahla vurarak öldürdü. Koca Bozkurt daha sonra aynı silahla intihar etti. Çiftin akşam saatlerinde kreşten eve gelen kızları kapıyı çaldı ancak açan olmadı. Bunun üzerine küçük kız karşı dairede oturan anneannesinin yanına gitti. Anneanne anahtarla kapıyı açınca çiftin cansız bedenleriyle karşılaştı. Yusuf Onur Kaan Bozkurt defnedilmek üzere memleketi Eskişehir’e getirildi.

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