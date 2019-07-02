HABER

EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR EDEN İŞADAMI TURGAY CANTAŞ VE EŞİ SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 19:07 | Son Güncelleme

Başakşehir'de eşini vurup, intihar eden iş adamı Turgay Cantaş ve eşi Şükran Cantaş son yolculuğuna uğurlandı.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA)
Başakşehir'de eşini vurup, intihar eden iş adamı Turgay Cantaş ve eşi Şükran Cantaş son yolculuğuna uğurlandı.
Başakşehir'de iş adamı Turgay Cantaş, eşi Şükran Cantaş'ı pompalı tüfekle öldürüp, intihar etmişti. Olayda Turgay Cantaş ve eşi Şükran Cantaş hayatını kaybetmişti. Turgay ve Şükran Cantaş için Edirnekapı da bulunan Mihrimah Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Cantaş'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Cantaş'ın yakınları ve komşuları katıldı. Cantaş ailesi için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Turgay ve Şükran Cantaş, Topkapı Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine katılan Turgay ve Şükran Cantaş'ın komşusu Oya Kaya, "Şükran hanımla, Turgay bey ikisi de son derece melek gibi insanlardı. Kendilerini 25 yıldır tanıyoruz. En ufak bir kavga, etrafınla, komşularınla, kafası önünde eğik giderdi. Şükran hanım herkese inanılmaz kibar ve insancıldı. Biz hepimiz şok olduk. İnanmadık. Bizim oturduğumuz bölgede en son düşünebileceğimiz çift. Böyle bir olaya şahit olmamız bizi derinden yaraladı. Şoktayız. İnanılır gibi bir şey değil. Evlatlarına çok üzüldük. Çok zor, çok acı. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Mihrimah Sultan camisinden detaylar
-Cenazeye katılanlardan detaylar
-Cenaze namazından detaylar
-Şükran ve Turgay Cantaş'ın cenazelerinin cenaze nakil aracına yüklenmesinden detaylar

PARTNERFirst Lady Melanie Trump'ın, gardırobu dudak uçuklatıyor! Montu bir daire fiyatındaFirst Lady Melanie Trump'ın, gardırobu dudak uçuklatıyor! Montu bir daire fiyatında
Üsküdar'da korkutan yangın! Patlama sesleri duyulduÜsküdar'da korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu
Üsküdar'da yangın (1)Üsküdar'da yangın (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Fettah Can’dan dikkat çeken 'Suriyeli' paylaşımı

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Milyonlarca çalışanın gözü bu haberde!

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Ortaya atılan iddialar sonrası AK Partili Yavuz'dan sert tepki

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

Bahçeli'den Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül'e yeni parti tepkisi

'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'a tepki

'Edepsiz' tartışması büyüyor! Kılıçdaroğlu'ndan Arınç'a tepki

Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

Hakkari'de ele geçirildi! Valilik paylaştı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 ve F-35 açıklaması!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Karamollaoğlu'ndan 'erken seçim' açıklaması

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Çatışmada yaralanan teğmen şehit düştü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Korkutan yangın! Patlama sesleri duyuldu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan hava harekatı açıklaması

Bakanlık duyurdu: Hedefler vuruldu

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Başvuru yapıldı: 'Ölü' değil 'şehit' yazılsın

Gemlik Kaymakamı'nın oğlunun ölümüyle ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı

Gemlik Kaymakamı'nın oğlu ölüme böyle koştu

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama: İlik savaşı riski devam ediyor

Öykü Arin'in annesinden tedirgin eden açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

Havalimanı bağlantı yolunda feci kaza! Cadde savaş alanına döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.