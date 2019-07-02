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Eşini öldürüp, intihar eden işadamı Turgay Cantaş ve eşi son yolculuklarına uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 22:08 | Son Güncelleme

BAŞAKŞEHİR'de eşini vurup, intihar eden iş adamı Turgay Cantaş ve eşi Şükran Cantaş son yolculuğuna uğurlandı.

İlkay DİKİCİ-Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA)-BAŞAKŞEHİR'de eşini vurup, intihar eden iş adamı Turgay Cantaş ve eşi Şükran Cantaş son yolculuğuna uğurlandı.

Başakşehir'de iş adamı Turgay Cantaş, eşi Şükran Cantaş'ı pompalı tüfekle öldürüp, intihar etmişti. Olayda Turgay Cantaş ve eşi Şükran Cantaş hayatını kaybetmişti. Turgay ve Şükran Cantaş için Edirnekapı da bulunan Mihrimah Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törende Cantaş'ın yakınları taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine Cantaş'ın yakınları ve komşuları katıldı. Cantaş ailesi için ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Turgay ve Şükran Cantaş, Topkapı Mezarlığına defnedildi. Cenaze törenine katılan Turgay ve Şükran Cantaş'ın komşusu Oya Kaya, "Şükran hanımla, Turgay bey ikisi de son derece melek gibi insanlardı. Kendilerini 25 yıldır tanıyoruz. En ufak bir kavga, etrafınla, komşularınla, kafası önünde eğik giderdi. Şükran hanım herkese inanılmaz kibar ve insancıldı. Biz hepimiz şok olduk. İnanmadık. Bizim oturduğumuz bölgede en son düşünebileceğimiz çift. Böyle bir olaya şahit olmamız bizi derinden yaraladı. Şoktayız. İnanılır gibi bir şey değil. Evlatlarına çok üzüldük. Çok zor, çok acı. Allah kimseye yaşatmasın." dedi.

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