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Eşini öldürüp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 09:39 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Mehmet K.

Eşini öldürüp, intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, Mehmet K. (71), eşi Cemile K.'yi (66) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.
Emekli inşaat ustası Mehmet K., dün saat 21.30 sıralarında, Pınarbaşı Mahallesi 1 No'lu Sokak'taki evlerinde eşi Cemile K. ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışma, büyüyüp, kavgaya dönüşürken Mehmet K., eşine tabancayla peş peşe 4 el ateş etti. Mehmet K., daha sonra aynı silahı başına dayayarak, ateşledi. Silah seslerini duyan çiftin komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla eve gelen ekipler, yerde kanlar içinde yatan Mehmet K. ile göğsüne 2 kurşun isabet ettiği belirlenen Cemile K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet ve Cemile K. çiftinin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Eşini öldürüp, intihar ettiEşini öldürüp, intihar ettiEşini öldürüp, intihar ettiEşini öldürüp, intihar etti

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