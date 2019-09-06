HABER

Eşini öldürüp intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 14:17 | Son Güncelleme

İzmir’de boşanmak üzere olduğu eşini tabancayla öldüren emekli polis memuru Erdoğan S., intihar etti.Olay, İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi.

Eşini öldürüp intihar etti

İzmir’de boşanmak üzere olduğu eşini tabancayla öldüren emekli polis memuru Erdoğan S., intihar etti.
Olay, İzmir’in Çiğli ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Emekli polis memuru Erdoğan S., boşanmak üzere olduğu eşi Özlem S. ile sabah saatlerinde oturdukları apartmanın önünde tartıştı. Erdoğan S., tartışma sırasında yanındaki tabancayla eşine ateş edip öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini belirledi. Erdoğan S. ve Özem S.’nin cesetleri, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Uyuşturucuyu aracın motoruna zulaladılarUyuşturucuyu aracın motoruna zulaladılar
TEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştuTEM'de TIR devrildi, uzun araç kuyrukları oluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

Soylu'dan Yenikapı'da sergilenen araçlarla ilgili açıklama

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Makyajsız ve bikinili Hadise

Makyajsız ve bikinili Hadise

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muş'ta zehirlenme şüphesi: 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

Zehirlenme şüphesi! 1 çocuk öldü, anne ve 3 çocuk tedavi altında

12 yaşındaki kızına içki içirildiğini öne süren baba, kızının velayetini aldı

İçki içirilen kızının velayetini aldı

Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Biri 19 diğeri 27 yaşındaydı! Acı detay

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Restoranın oyun parkında korkunç ölüm! Helikopterde elektrik çarptı...

5 yaşındaki kız çocuğunun korkunç ölümü...

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

Kız çocuğuna taciz iddiası mahalleyi karıştırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.