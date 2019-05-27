Eşini öldürüp intihar etti, evini vakfa bağışladığı ortaya çıktı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, eşi Zeynep'i (78) av tüfeği ile öldürüp, aynı tüfekle yaşamına son veren Mehmet Katan'ın (78), oturdukları müstakil evi birkaç yıl önce bir vakfa bağışladığı ortaya çıktı. Çocukları olmayan çift, toprağa verildi.

57 yıllık evli Zeynep ve Mehmet Katan'dan 5 gündür haber alamayan yakınları, dün akşam saatlerinde çiftin, merkez Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Sultan Sokak'ta oturdukları eve gitti. Yakınları, bahçeye girdiğinde Katan çiftini yerde hareketsiz buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde çiftin öldüğü belirlendi.

ŞÜPHELİ BİR BULGUYA RASTLANMADI

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside Zeynep Katan'ın 3 yerinden, Mehmet Katan'ın ise karnından vurulduğu saptandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, Mehmet Katan'ın, eşini av tüfeği ile ateş ederek öldürüp, daha sonra aynı tüfekle kendini karnından vurarak yaşamına son verdiği belirlendi. Evde yapılan incelemede de eşyalarda herhangi bir dağınıklık veya şüpheli başka bir bulguya rastlanmadığı belirtildi.