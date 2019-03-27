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Eşini öldürüp intihara kalkışan koca, adli kontrolle serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 13:47 | Son Güncelleme

KONYA'da, eşi Müslime B.'yi (49) tek fişek alan, tek kırma tüfekle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Hasan Hüseyin B.

Eşini öldürüp intihara kalkışan koca, adli kontrolle serbest

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, eşi Müslime B.'yi (49) tek fişek alan, tek kırma tüfekle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Hasan Hüseyin B. (62), sevk edildiği adliyede 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Hasan Hüseyin B., savcılık sorgusunda, önce kendisine ateş ettiğini daha sonra tüfeğin yere düşüp, ateş alması sonucu eşinin vurulduğunu öne sürdü.
Olay, 22 Mart Cuma günü saat 06.30 sıralarında, merkez Karatay ilçesine bağlı Saraçoğlu Mahallesi Hanefi Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. Emekli Hasan Hüseyin B., henüz bilinmeyen nedenle eşi Müslime B.'yi av tüfeğiyle göğsünden vurarak, öldürdü. Oğlu Ali B.'yi telefonla arayan Hasan Hüseyin B., ''Annenizi vurdum şimdi de kendimi öldürüyorum. Hakkınızı helal edin'' dedi. Telefon konuşmasının ardından Hasan Hüseyin B., çenesine dayadığı av tüfeğini ateşledi. Babasıyla görüştükten sonra telaşla eve gelen Ali B., Hasan Hüseyin B. ve Müslime B.'yi kanlar içinde yerde hareketsiz yatarken, buldu. Ali B.'nin ihbarıyla eve sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Müslime B.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı olduğu anlaşılan Hasan Hüseyin B. ise ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Müslime B.'nin cansız bedeni ise otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi'nin morguna götürüldü.
POLİSE 'TÜFEK YERE DÜŞÜP, ATEŞ ALDI' DEDİ
Ağır yaralı Hasan Hüseyin B., hastaneye götürülürken, polise verdiği ilk ifadesinde, duvarda asılı av tüfeğinin yere düşünce ateş aldığını, tüfekten çıkan saçmaların da kendilerine isabet ettiğini ileri sürdü.
'PARAYI ÇEK OĞLUM' YAZILI NOT BIRAKMIŞ
Evde arama yapan polis ekipleri, Hasan Hüseyin B.'nin bıraktığı 'Çocuklarım, kardeşlerim ve akrabalarım, hakkınızı helal edin. Böyle olmasını istemezdim. Oğlum; pazartesi maaş günüm, parayı çek oğlum' yazılı notu buldu.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
İntihara kalkışan Hasan Hüseyin B., tedavisinin ilk aşaması tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Hasan Hüseyin B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hasan Hüseyin B., savcılık sorgusunda, önce kendisine ateş ettiğini daha sonra tüfeğin yere düşüp, ateş alması sonucu eşinin vurulduğunu öne sürdü. Hasan Hüseyin B., 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı mahkemece, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Mahkeme sonrası Selçuklu Tıp Fakültesi'nde tedaviye alınan Hasan Hüseyin B. hakkındaki adli kontrol kararına, hastaneden uzaklaşmamasına dair şerh düşüldüğü belirtildi.
TEK FİŞEKLİ TEK KIRMA TÜFEK KULLANMIŞ
Öte yandan Hasan Hüseyin B.'nin olayda kullandığı silahın, tek fişek alan tek kırma tüfek olduğu belirtildi.
Oğul Ali B.'nin ise ifadesinde, babasının olay sırasında kendisini telefonla arayıp, ''Annenizi vurdum şimdi de kendimi öldürüyorum. Hakkınızı helal edin'' dediğini anlattığı öğrenildi.

​FOTOĞRAFLI

Eşini öldürüp intihara kalkışan koca, adli kontrolle serbestEşini öldürüp intihara kalkışan koca, adli kontrolle serbest

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