HABER

Eşini öldürüp intihara kalkışan koca, adli kontrolle serbest (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 16:49 | Son Güncelleme

TEDAVİ GÖRMESİ İÇİN SERBEST BIRAKILMIŞ Konya'da, eşi Müslime B.'yi (49) tek fişek alan, tek kırma tüfekle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Hasan Hüseyin B.'nin (62), tutuklanması talebiyle sevk edildiği 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nce sağlık durumunun tutuklamaya elverişli olmadığı ve hastanede tedavi görmesi gerektiği için adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

Eşini öldürüp intihara kalkışan koca, adli kontrolle serbest (2)

TEDAVİ GÖRMESİ İÇİN SERBEST BIRAKILMIŞ
Konya'da, eşi Müslime B.'yi (49) tek fişek alan, tek kırma tüfekle göğsünden vurarak, öldürdükten sonra aynı silahla intihara kalkışan Hasan Hüseyin B.'nin (62), tutuklanması talebiyle sevk edildiği 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nce sağlık durumunun tutuklamaya elverişli olmadığı ve hastanede tedavi görmesi gerektiği için adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verildiği belirtildi.
BAŞSAVCILIKTAN KARARA İTİRAZ
Çenesinden ameliyat olan ve konuşmakta güçlük çeken Hasan Hüseyin B., mahkemenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin Plastik Cerrahi Servisi'nde tedaviye alındı. Hasan Hüseyin B. hakkındaki karara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itirazda bulunulduğu, tutuklanmasının talep edildiği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı! Bikinili kadının videosuna sızınca... Sosyal medya yıkıldı!
LAÜ’de, ‘3 Tenor’ sanatseverlerle buluşacakLAÜ’de, ‘3 Tenor’ sanatseverlerle buluşacak
100 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtuldular100 metrelik uçuruma yuvarlanan araçtan sağ kurtuldular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

PKK'nın lider kadrosuna hava harekatı! Kritik isim vuruldu

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Cemil Ertem'den sosyal medyada 'dolar' açıklaması

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.