Eşini öldürüp intihara kalkışan kocanın hayati tehlikesi sürüyor

İsmail AKKAYA/KONYA, (DHA)- KONYA'da alkol almasına tepki gösterdiği için tartıştığı eşi Kezban Y.'yi (46), tabancayla vurarak öldüren, ardından da silahı çenesine dayayıp tetiği çekerek intihara kalkışan Fahri Y.'nin (46), hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Sarıyakup Caddesi'nde meydana geldi. İşten dönen 5 çocuk babası tuhafiyeci Fahri Y., evde alkol alırken, eşi Kezban Y. kendisine tepki gösterdi. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Fahri Y., tabancasını çekip, 3 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde eşine ateş etti. Başından yaralanan Kezban Y., kanlar içinde yere yığıldı. Odasında oturan çiftin büyük çocuğu Zeki Y. (26), silah sesini duyunca, odaya koştu. Annesini yerde kanlar içinde gören Zeki Y., şok geçiren iki kardeşini alarak karşı dairedeki komşularına götürdü.

BU KEZ BABASINI KANLAR İÇİNDE BULDU

Bu sırada Fahri Y., tabancanın namlusunu kendi çenesine dayayıp, tetiği çekti. İkinci silah sesini duyan Zeki Y., koşarak döndüğünde babasını da kanlar içinde buldu. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Kezban Y., ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Fahri Y. de Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Fahri Y.'nin tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

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