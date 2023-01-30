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Eşini öldürüp ablasına 'Canan öldü' diye mesaj atmış! Korkunç cinayette dikkat çeken cinsel istismar detayı

30.01.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de Serdar S. (45), boşanma aşamasındaki eşi Canan S.'yi (37), sokakta silahla vurarak öldürdü. Serdar S.'nin cinayet sonrası yakınlarına "Canan öldü" şeklinde mesaj attığı ortaya çıktı. Öte yandan Canan S.'nin ablası Ülkü Uz, dikkat çeken bir cinsel istismar iddiasında bulundu. Ülkü Uz, 16 yaşındaki yeğeni S.S'nin 10 yaşındayken Serdar S.'nin kardeşleri Sezer S. (27) ve Gökhan S. tarafından istismar edildiğini, bu nedenle boşanma davası açtıklarını öne sürdü. İşte olayın detayları...

Eşini öldürüp ablasına 'Canan öldü' diye mesaj atmış! Korkunç cinayette dikkat çeken cinsel istismar detayı

Dehşete düşüren olay, saat 00.30 sıralarında Turgutreis Mahallesi 514 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 yıldır boşanma aşamasında olduğu eşi Canan S. ile sokakta tartışmaya başlayan Serdar S., tartışmanın büyümesiyle yanında taşıdığı silahıyla eşine ateş etti. Canan S., yere yığılırken, Serdar S. olay yerinden kaçtı. Canan S., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan zanlı gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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"ÜLKÜ CANAN ÖLDÜ" ŞEKLİNDE MESAJ ATMIŞ

Canan S.'nin ablası Ülkü Uz, katilin cinayet sonrası mesaj attığını söyledi.

Ülkü Uz, "Dün akşam Serdar S.'ye bir telefon geliyor. Biri arıyor ve kardeşim hakkında kötü şeyler söylenmiş. Yeğenimin anlattığına göre, 'Babam duyduklarından sonra öfkesini yenemedi dışarıya silahını alıp çıktı' dedi. Taksim'de gezdiğini söylemişler. Sürekli birileri tarafından Serdar S.'ye kardeşimin arkadaşlarıyla birlikte olduğu fotoğraflar gönderiliyordu. Dün akşam da birilerinin dolduruşuna gelmiş. Büyük oğlu ile küçük oğlu yanındaymış onları evden atmış. Çocuklar da annelerinin yanlarına gidiyorlar. Sonra mahallede kendi aralarında tartışma oluyor. Silahla da kardeşimi vuruyor. Dün akşam bana mesaj attı. 'Canan'ı öldürdüm' dedi " diye konuştu.

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"AMCALARI TARAFINDAN İSTİSMARA UĞRADI YEĞENİM"

Ülkü Uz, 16 yaşındaki yeğeni S.S'nin 10 yaşındayken Serdar S.'nin kardeşleri Sezer S. (27) ve Gökhan S. tarafından istismar edildiğini bu nedenle boşanma davası açtıklarını öne sürdü. Uz, 3 yıldır devam eden davada Serdar S. hakkında uzaklaştırma kararı verildiğini de belirtti. Ülkü Uz, Serdar S.'nin kızının istismar edildiği iddialarını kabul etmeyerek, eşinden boşanmak istemediğini iddia etti.

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Canan S.'nin ablası Ülkü Uz, "Sürekli tartışma ve kavga halindelerdi. Çözülmeyen bir sıkıntıları var. Kardeşim ayrılık kararı almıştı. Bunun öncesinde zaten yeğenim S.S. 10 yaşında Serdar Semiz'in kardeşi Sezer S. ve Gökhan S. tarafından istismar edilmişti. Amcaları tarafından istismara uğradı yeğenim. Yeğenim şu an 16 yaşına geldi. Aile evinde istismar ediliyor. Serdar S.'nin evine gidip geldikleri için artık evde ne yaşandığını aile olarak sonradan öğrendik. Kardeşim bu haberi bize çok geç söyledi. Bu olayın ardından Ankara'da bir sığınma evine gitti. Ankara'da polis olan kuzenim ona yardım etti. Ardından çocuklar çocuk esirgeme yurduna verildi. Daha sonra oradan çıktı, polis olan kadın kuzenimin evinde kaldı. Bu süreçte boşanma kararı aldı. Sezer S. ve Gökhan S. cezaevine girdi. Yaklaşık 3 cezaevinde kaldıktan sonra serbest kaldılar. Sonrasında 3 yıl boyunca olaylar devam etti. Kıskançlık krizleri başladı. Uzaklaştırma kararı aldı. Çok kez şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı vardı ve bunu suiistimal etti." dedi.

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CENAZE TESLİM ALINDI

Canan S.'nin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Burada işlemleri tamamlanan Canan S.'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. Canan S.'nin Samsun'da toprağa verileceği öğrenildi.

DHA

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