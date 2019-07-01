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Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor için beraat isteniyor

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 19:07 | Son Güncelleme

HATAY'ın Belen ilçesinde, eşi Mikail Zor'u (40) bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömen tutuklu sanık Havva Zor'un (35), yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, avukatların esas hakkında savunma yapmaları için duruşmayı 12 Temmuz’a erteledi.

Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor için beraat isteniyor

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Belen ilçesinde, eşi Mikail Zor'u (40) bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömen tutuklu sanık Havva Zor'un (35), yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, avukatların esas hakkında savunma yapmaları için duruşmayı 12 Temmuz’a erteledi.
İskenderun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında 'Kasten adam öldürme' suçundan tutuklu yargılanan iki çocuk annesi Havva Zor (40) için kadın platformu üyeleri de takipçi oldu. Duruşmada öldürülen Mikail Zor'un annesi Perihan Zor ve babası Abdullah Zor müşteki olarak, çocukları da tanık olarak dinlendi.
Mahkeme sonrasında duruşmayı izleyen İskenderun Kadın Platformu adına Avukat Mehtap Sert, "Çocuklarla birlikte dinlenen tanıkların ifadeleri doğrultusunda bizler meşru müdafaa konusunda ısrarcıyız. Hem Havva'nın hem de Mikail’in çocuğu dinlendi. Aynı zamanda Mikail’in anne ve babası da dinlendi. Havva’nın daha önceki anlattığı her şeyi müşteki anne ve baba da oğullarının işkenceci olduğunu ve kıza bir şey yapabilme ihtimali üzerine kızını 'annene gönder' dediklerini itiraf ettiler. Bizim için bu açıdan olumlu bir gelişmeydi. Havva ile ilgili mütalaa verildi. Mütalaada haksız tahrik altında kasten işlendiği belirtildi. Süre istedik, meşru müdafaa konusunda hala ısrarcıyız beraat edilmesi konusunda savunmamızı yapacağız" dedi.
Mahkeme heyeti, avukatların esas hakkında savunma yapmaları için duruşmayı 12 Temmuz’a erteledi.

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