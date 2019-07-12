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Eşini öldürüp, parçalara ayıran Havva Zor'a 15 yıl hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 19:00 | Son Güncelleme

HATAY'ın Belen ilçesinde, eşi Mikail Zor'u (40) bıçaklayarak öldürdükten sonra, cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömen Havva Zor (35), 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Belen ilçesinde, eşi Mikail Zor'u (40) bıçaklayarak öldürdükten sonra, cesedini 4 parçaya bölüp, oturdukları binanın arka bahçesine gömen Havva Zor (35), 15 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırıldı.

23 Ocak'ta Belen ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Havva Zor, bir çocuğunun babası eşi Mikail Zor ile kavga etmeye başladı. İddiaya göre tartışmanın büyümesi üzerine Havva Zor, eşini evde bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra eşinin cesedini 4 parçaya ayıran Havva Zor, oturdukları 3 katlı evin arkasındaki bahçesine gömdü. Komşularının, çiftin kavga ettiğini, ardından Havva Zor'un evin arkasına açtığı çukura battaniye gömdüğünü ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Emniyete götürülen Havva Zor, eşini öldürüp arka bahçeye gömdüğünü söyledi. Bunun üzerine belediye ekipleri, evin bahçesine 4 parçaya ayrılarak battaniye ile gömülen Mikail Zor'un cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Gözaltına alınan Havva Zor hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan dava açıldı.

15 YIL HAPİS CEZASI

İskenderun 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu yargılanan 2 çocuk annesi Havva Zor için kadın platform üyeleri de takipçi oldu.

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Havva Zor için mahkeme 'haksız tahrik indirimi' yaparak 18 yıl mahkum etti. Zor'a iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme, cezasını 15 yıla düşürdü.

TEMYİZE KADAR GİDECEĞİZ

İskenderun Kadın Platformu adına avukat Mehtap Sert, karara itiraz edeceklerini belirterek, "Meşru müdafaa konusunda hala ısrarcıyız. Beraat etmesi konusunda savunmamızı yaptık. Havva, kızını taciz eden kocasını öldürmüştü. Havva’nın öldürdüğü kişi şizofren ve şiddetle ilgili ağzından çıkan her şeyi uygulayan bir kişi. Kızını da öldüreceğine dair beyanda da bulunmuş bu anlamda meşru müdafaa hükümlerinin uygulanması gerekiyordu. Haksız tahrik indirimi ve iyi hal indirimlerini uygulanması olumlu bir gelişme. Takipçisiyiz, temyize kadar gideceğiz" dedi.

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