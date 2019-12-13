Eşini öldürüp, polise haber veren koca, kazma sapıyla dövmüş (2)

TUTUKLANDI\nKocaeli\u2019nin Dar\u0131ca il\u00e7esinde, tart\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 e\u015fi Asl\u0131 \u015e.'yi kazma sap\u0131yla d\u00f6verek \u00f6ld\u00fcren Orhan \u015e. sevk edildi\u011fi adliyede \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkemece tutuklanarak cezaevine g\u00f6nderildi. Kat\u0131l\u0131m bankac\u0131l\u0131\u011f\u0131 ile hayat\u0131m\u0131za giren 10 \u015feyYorum: Adaletin belini k\u0131rmakBurdur\u2019da uyu\u015fturucu operasyonu: 5 tutuklama
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