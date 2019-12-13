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Eşini öldürüp, polise haber veren koca, kazma sapıyla dövmüş (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 21:09 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Aslı Ş.'yi  kazma sapıyla döverek öldüren Orhan Ş.

TUTUKLANDI
Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, tartıştığı eşi Aslı Ş.'yi kazma sapıyla döverek öldüren Orhan Ş. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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