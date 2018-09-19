Eşini öldürüp polisi aradı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde bir kişi eşini av tüfeğiyle öldürdü.
Alınan bilgilere göre, Mustafa Demir (64) Köprübaşı Mahallesi Doğramacılar Caddesi'ndeki evinin önünde eşi Gönül Demir ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Demir eşi Gönül Demir'i av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.
Şüpheli Mustafa Demir daha sonra polisi arayarak eşini öldürdüğü ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Servis ekipleri yaptıkları kontrolde, Demir'in hayatı kaybettiğini belirledi.
Gönül'ün cesedi otopsi işlemleri yapılmak üzere Göksun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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