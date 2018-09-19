Eşini öldürüp, polisi aradı

GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, Mustafa Demir (64), uzaklaştırma kararına rağmen, konuşmak için gittiği evde eşi Gönül Demir'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Mustafa Demir daha sonra polisi arayarak gelen ekibe teslim oldu.

Olay, bugün öğleden sonra ilçeye bağlı Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Gönül Demir bir süre önce eşinin kendisine şiddet uyguladığını söyleyerek mahkemeden uzaklaştırma kararı çıkardı.

Mustafa Demir bugün, eşinin yaşadığı eve gelerek konuşmak istediğini söyledi. İkili arasında başlayan konuşma, bir süre sonra tartışmaya dönüştü.

Sinirlenen Mustafa Demir yanındaki av tüfeğiyle eşi Gönül Demir'e ateş etmeye başladı. Mustafa Demir, '155 Polis İhbar' hattını arayarak eşini öldürdüğünü söyledi. Demir, olay yerine gelen polis ekiplerine tüfeğiyle beraber teslim oldu.

Gönül Demir’in cesedi otopsi yapılmak üzere Göksun Devlet Hastanesine götürüldü.Gözaltına alınan Mustafa Demir ise sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.



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