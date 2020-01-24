Eşini öldürüp yüz derisini soymuştu ilk duruşmada müebbet hapis cezası aldı

Halil YILMAZ / İSTANBUL,(DHA)-BAHÇELİEVLER'de 2 Nisan 2019 tarihinde imam nikahlı eşi Najiha Arabzaı'yı (24) öldürüp yüz derisini soyduğu, parmaklarını ve kulaklarını kestiği iddiasıyla yargılanan Afganistan uyruklu sanık Zıvar Gol Ravan(28), ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık savunmasında suçunu kabul etti. İlk duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Ravan'a “Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verdi. Heyet cezada indirim uygulamadı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen duruşmaya tutuklu sanık Zıvar Gol Ravan getirilirken, Ravan'ın ailesi ve avukatı katıldı. Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasıyla başlayan duruşma sanık Zıvar Gol Ravan'ın savunma yapmasıyla devam etti.

SUÇLAMAYI KABUL ETTİ

Tercümanı aracılığıyla savunma yapan Ravan, üzerine atılı suçlamayı kabul ederek şöyle konuştu: “Najiha Arabzaı benim imam nikahlı eşimdi. Kendisini çok seviyordum hatta resmi nikah da kıymak istedim ama olmadı. Najiha ile evdeyken benim telefonuma kendisine ait sosyal medya hesabını yüklediğini ve burada yabancı erkeklerle konuştuğunu gördüm. Karşı taraftaki erkekle konuşmak istedim, şahıs bana Najiha ile beraber olduklarını, kendisiyle ilişkiye girdiğini söyledi ve Najiha'ya ait çıplak fotoğrafları bana gönderdi. Ben bunları görünce çok sinirlendim. Najiha'yı tokatladım ancak çok sevdiğimden dolayı şans vermek istedim. Ona bu yaşananların aramızda kalacağını, kimseye söylememesi gerektiğini belirttim. Daha sonra yurtdışındaki ablası beni arayarak Najiha'nın mutsuz olduğunu ve aramızda sıkıntı olup olmadığını sordu. Najiha'yı tembihlememe rağmen her şeyi ablasına anlattı. Ben bu duruma çok içerledim."