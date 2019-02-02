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Eşini ölümle tehdit ettiği iddia edilen koca: Ailesi, eşimi bana karşı kullanıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 02.02.2019 16:31 | Son Güncelleme

ANTALYA'da Funda I.'nın (20) boşanmak istediği için başına tabanca dayayıp kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü eşi  Ömer Can I.

Eşini ölümle tehdit ettiği iddia edilen koca: Ailesi, eşimi bana karşı kullanıyor

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da Funda I.'nın (20) boşanmak istediği için başına tabanca dayayıp kendisini ölümle tehdit ettiğini öne sürdüğü eşi Ömer Can I. (23) polis tarafından gözaltına alındıktan sonra savcılık talimatı ile serbest kaldı. İddiaların doğru olmadığını söyleyen Ömer Can I., "Boşanmak istiyorsa boşanalım. Ben defalarca 'git dava aç' dedim ama yapmadı. Ailesi, eşimi bana karşı kullanıyor" dedi.
Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi'nde, son bir aydır anne ve ağabeyiyle yaşayan Funda I.(20) eşi Ömer Can I.'nın (23) kendisini ve ailesini ölümle tehdit ettiğini söyleyerek, yardım istedi. Fotoğrafçılık ve garsonluk yapan Funda I., eşiyle 16 yaşındayken sosyal medya üzerinden tanıştığını ve 2 yıl önce nikah kıydıklarını anlattı. Eşi Ömer Can I.'nın kendisine şiddet uyguladığını ve başına tabanca dayayıp, öldürmekle tehdit ettiğini de öne süren Funda I. boşanmak istediğini ancak tehditlerden korktuğu için bir şey yapamadığını iddia etti.
KOCA, İDDİALARI YALANLADI
Funda I.'nın iddialarının ardından dün ifadesi alınmak üzere polis merkezine çağrılan Ömer Can I., Demirören Haber Ajansı'na konuştu. İfadesinin alınmasının ardından sabaha kadar nezarethanede gözaltında tutulduğunu, ifadesinin ardından savcılık talimatı ile serbest kaldığını anlatan Ömer Can I., eşi Funda I.'nın iddialarının gerçek olmadığını öne sürdü.
'AİLESİ, EŞİMİ BANA KARŞI KULLANIYOR'
Funda I.'nın uzaklaştırma kararı aldırdığını doğrulayan ancak bu kararın 6 değil 3 kez alındığını ifade eden Ömer Can I., " Eşim boşanmak istiyorsa onu tutmam. Ben defalarca ona dedim, 'git mahkemeye başvur, boşanalım.' O hiçbir zaman bunu yapmadı. Ben boşanmak istemiyorum çünkü onu seviyorum. Boşanırsam ileride pişman olabilirim. Eşim benimle kız çocuğu hayali kuruyordu. Eşimin ailesi bizim ayrılmamızı istiyor ve eşime baskı yapıyor. Ailesi benim canımı yakmak için eşimi kullanıyor" diye konuştu.
Ömer Can I. kendi evinde eşinin ağabeyi Kuthan A.'nın saldırısına uğradığını, kayınbiraderini kendisini korumak amacıyla bacağından bıçakladığını iddia etti. Bu olayın ardından eşinin ailesinin kendisine husumet beslediğini öne sürdü.

FOTOĞRAFLI

Eşini ölümle tehdit ettiği iddia edilen koca: Ailesi, eşimi bana karşı kullanıyorEşini ölümle tehdit ettiği iddia edilen koca: Ailesi, eşimi bana karşı kullanıyorEşini ölümle tehdit ettiği iddia edilen koca: Ailesi, eşimi bana karşı kullanıyorEşini ölümle tehdit ettiği iddia edilen koca: Ailesi, eşimi bana karşı kullanıyor

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