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Eşini önce darbeden adam ardından kaynar su dökdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 19:35 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Canik ilçesinde, tartıştığı 20 yıllık eşi D.K.'yı (54) darbedip, üzerine kaynar su dökerek yakan Saadettin K.

Eşini önce darbeden adam ardından kaynar su dökdü

Tayfur KARA/CANİK (Samsun), (DHA) - SAMSUN'un Canik ilçesinde, tartıştığı 20 yıllık eşi D.K.'yı (54) darbedip, üzerine kaynar su dökerek yakan Saadettin K. (61), polis ekiplerince yakalandı.
Olay saat 18.00 sıralarında ilçenin Uludağ Mahallesi’nde meydana geldi. Eve alkollü geldiği öne sürülen inşaat işçisi Saadettin K., bilinmeyen nedenle 20 yıllık eşi D.K. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Saadettin K., D.K.'yı önce darbetti, ardından yere düşen 1 çocuk annesi eşinin üzerine kaynar su döktü. D.K., acı içinde feryat ederek yardım isterken, eşi Saadettin K. ise evden çıkarak kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalede bulunduğu D.K.'yı Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldıldı. Hastanenin yanık ünitesinde tedaviye alınan kadının, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, şüpheli Saadettin K.'yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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