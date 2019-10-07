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Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 13:03 | Son Güncelleme

Kayseri'de evden uzaklaştırma cezası bulunan oto lastik tamircisi Mustafa Çay (35), eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçakladı. Yaralı eşinin başında elinde bıçakla bekleyerek, çevredekilerin yardım etmesini engelleyen Mustafa Çay, gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Cevahir Çay ise hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi, Erkilet General Emir Mahallesindeki otobüs durağında meydana geldi. Cevahir Çay, 10 yıllık eşi Mustafa Çay'ın, kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek koruma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği Mustafa Çay, sabah evin önünde eşinin dışarıya çıkmasını bekledi. Cevahir Çay, 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra alışveriş yapmak üzere çarşıya gitmek için evden çıktı. Mustafa Çay, otobüs durağında bekleyen eşinin yanına giderek konuşmak istedi. Mustafa Çay, eşinin konuşma talebini reddetmesi üzerine, belinden çıkardığı bıçakla Cevahir Çay'ı karın bölgesinden 3 kez bıçakladı.

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Çevredekiler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verirken, yaralı kadına da yardım etmek istediler. Ancak Mustafa Çay, elinde bıçakla eşinin başında bekleyerek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen polis ekibi, Mustafa Çay'ı elindeki bıçağı alarak, etkisiz hale getirdi. Mustafa Çay, gözaltına alınırken, yaralı kadına gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Cevahir Çay, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

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cinayet Kayseri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
kimse üzerine alınmasın yanlış ta anlaşılmasın fakat aile içine çok fazla karışılıyor. En ufak bir olayda bile devlet anında hapis uzaklaştırma gibi yaptırımlar uyguluyor, kadınlar en küçük olayda tehdid eder hale geldi bence her aile kendi sorununu çözebilmeli en ufak bir tokatta bile polise gidilirse zaten o sorun daha fazla büyür aile yıkılır yakınlarımızda örnekleri var hepimiz görüyoruz. Hepimizin çoluğu çocuğu var önce birey olarak çocuklarımıza anaya, babaya, eşe, büyüğe saygıyı öğretmeliyiz. çok büyük sorunları katmıyorum
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