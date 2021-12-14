HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Eşini pompalı tüfekle katletmişti! Kan donduran sözler: Öldürmezsen adam değilsin

Eşini pompalı tüfekle katletmişti! Kan donduran sözler: Öldürmezsen adam değilsin

14.12.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da eşini öldüren kişi tutuklandı. Tartışma sırasında eşini pompalı tüfekle öldüren kişinin polisi arayıp kendini ihbar ettiği ortaya çıktı. Zanlının tartışma sırasında eşinin, “öldürmezsen adam değilsin” dediği için cinayeti işleyip polise teslim olduğu öğrenildi.

Eşini pompalı tüfekle katletmişti! Kan donduran sözler: Öldürmezsen adam değilsin

Edinilen bilgiye göre, olay, Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesinde 13 Aralık günü meydana geldi. İddiaya göre, 16 Ekim 2015’te evlenen Nazik (28) ve Ömer Sancar (27) çifti arasında çocuk sahibi olamadıkları için sık sık tartışma çıktı. Eşiyle anlaşmazlık yaşayan Nazik Sancar, geçtiğimiz Ekim ayında evi terk ederek ailesinin yanına döndü. Bunun üzerine Ömer Sancar’ın, Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı’nda intihar girişiminde bulunduğu, dayısı tarafından kurtarıldığı öğrenildi. Çift, 4 gün önce barışınca Nazik Sancar, yeniden eşinin yanına döndü. Pazar günü saat 21.30 sıralarında Sancar çifti yine çocuk sahibi olamadıkları için tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ömer Sancar, evdeki pompalı tüfekle eşi Nazik’e 5 el ateş etti. Silahtan çıkan saçmaların isabet ettiği Nazik Sancar, kanlar içerisinde yere yığıldı. Ömer Sancar ise 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak “Eşimi öldürdüm. Evdeyim” diyerek kendisini ihbar etti.

GENÇ KADIN TOPRAĞA VERİLDİ

Katil zanlısı Ömer Sancar, adrese sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Nazik Sancar’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin yaptığı çalışmada, Ömer Sancar’ın cinayeti işlediği pompalı tüfeği eşinin yanına bıraktığı ve ekiplerin gelmesini beklediği öğrenildi. Evde yapılan incelemenin ardından Nazik Sancar’ın cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kızı Nazik Sancar’ın cenazesini teslim almaya ailesi Karataş ilçesine bağlı Tuzla Mahallesinde toprağa verdi.

Eşi tarafından öldürülen genç kadının babası konuştu: Kızımı para için öldürdüEşi tarafından öldürülen genç kadının babası konuştu: Kızımı para için öldürdü

İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Emniyete götürülen Ömer Sancar’ın ifadesinde, eşiyle sürekli tartıştıklarını belirterek, “Çocuğumuz olsun istiyorduk. Olmadığı için sürekli tartışırdık. Olay günü yine tartışmaya başladık. Ona bağırdım ve içeri gitmesini söyledim. Bana, ‘Sen ancak böyle bağırırsın’ dedi ve gitti. İçeride konuşmaya devam edince ‘Sus, yoksa seni öldürürüm’ dedim. Eşim de ‘Öldürmezsen, adam değilsin’ dedi. Çok sinirlendim ve evdeki tüfeği ateşledim. Sonra da polisi aradım” dediği öğrenildi.

"BENİM PARAYLA İŞİM YOK"

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ömer Sancar, sağlık kontrolü için Adli Tıp Birimi’ne getirildiği sırada gazetecilere, “Üzerime çok geldi. Benim parayla işim yok” dedi.

Adliyeye sevk edilen Sancar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Sancar’ın, oturdukları apartmanda 6 dairesinin olduğu, 3’ünü kiraya verdiği öğrenildi.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndüKorku dolu anlar! Develer arenaya sığmadı, ortalık savaş alanına döndü
PARTNERMuhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!Muhabirlerin yüzüne bile bakmayınca... İlginç diyalog!
Adana'da korkutan patlama! Sesi duyan dışarı koştuAdana'da korkutan patlama! Sesi duyan dışarı koştu
Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Haluk Levent hayranlarını üzecek karar!

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Kendisi yaralandı sevgilisi hayatını kaybetti! Gülçin Ergül'ün sağlık durumu belli oldu

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Son dakika: Lüks sitede genç kıza asansörde tecavüz girişimi

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi! Sevgilisi hayatını kaybetti

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Trafikte bunu yapan yandı! Cezası bin 627 TL

Yangın faciası: 4 çocuk yanarak öldü

Yangın faciası: 4 çocuk yanarak öldü

İlginizi Çekebilir

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Tertemiz ve pırıl pırıl bir ev için en iyi mop temizlik seti hangisi?

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Kendin yapçıların ihtiyacı olan aletler

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

İstanbul'da bazı marketlerde satış kısıtlaması başladı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Mahkeme, baldıza yapılan teklifi duyunca çifti boşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.