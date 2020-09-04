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Eşini pompalı tüfekle öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2020 09:16 | Son Güncelleme

Adana’da, kendisini darbettiğini öne sürdüğü eşi Hakan Özbek’i (33) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Fikriye Özbek (28), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Özbek'in ifadesinde; elinin tetiğe hiç değmediğini, kıskançlık nedeniyle tartıştıkları kocasının tüfeği eline zorla verdiğini ve namluya da 3 kez vurunca silahın ateş aldığını söylediği öğrenildi.

Eşini pompalı tüfekle öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı

Olay, önceki gün, merkez Seyhan ilçesi Gökçeler Mahallesi 1002 Sokak’ta meydana geldi. Evli ve 2 çocukları olan Fikriye ve Hakan Özbek çifti, gece kıskançlık nedeniyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönen olayda, iddiaya göre, darbedilen Fikriye Özbek, çocukları da evdeyken kocasına ait pompalı tüfekle Hakan Özbek’e ateş açtı. Özbek, göğsüne isabet eden saçmalarla yere yığılırken, silah sesine çiftin çocuğu ve komşuları da uyandı. Fikriye Özbek, ihbarla olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alınırken, sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hakan Özbek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan çalışmanın ardından Hakan Özbek’in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Fikriye Özbek'in, olay gecesi yakınlarına, "Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti” dediği ve polise ise öldürme amaçlı ateş etmediğini söylediği öğrenilirken, emniyetteki ifadesinde de tüfeği eşinin zorla eline tutuşturduğunu belirttiği ortaya çıktı.

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'NAMLUYA 3 KEZ VURDU, TÜFEK ATEŞ ALDI'

Fikriye Özbek'in, emniyette verdiği ifadesinde, "Eşim çok kıskanç, aramızda sürekli şiddetli geçimsizlik var. Olay gecesi evde alkol aldı. Kıskançlık meselesi yüzünden tartıştık. Sıkıntılı bir pompalı tüfeği var. Onu alıp bana doğrultarak, 'Seni öldüreceğim' dedi. Sonra ağzında mermi olan tüfeği zorla benim elime tutuşturdu. 'Beni vuracaksın' dedi. Böyle bir şey yapamayacağımı söyledim ancak tüfeği kendi göğsüne dayayıp 'Ben bu tüfeğin huyunu biliyorum' dedi ve namluya 3 kez vurdu. Tüfek ateş aldı. Benim elim tetiğe hiç değmedi" dediği öğrenildi.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Fikriye Özbek, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürmek'ten tutuklandı.

DHA

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