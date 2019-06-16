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Eşini pompalı tüfekle yaralayan koca: Korkutmak için ateş açtım

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 17:32 | Son Güncelleme

ÇORUM'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'yi (41), pompalı tüfekle bacaklarından yaralayan Abdullah M.

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'yi (41), pompalı tüfekle bacaklarından yaralayan Abdullah M. (44), emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Abdullah M., polisteki sorgusunda, "Amacım, yere ateş etmekti. Saçmalar ayaklarına isabet etti. Korkutmak için ateş açmıştım. Pişmanım" dedi. Olay, dün akşam saatlerinde, Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi'nde meydana geldi. Abdullah M., iddiaya göre, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle ateş açtı. Asiye M., tüfekten çıkan saçmaların bacaklarına isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, Abdullah M. ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M., sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Asiye M.'nin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. TÜFEK VE 'RAMBO' BIÇAĞI İLE YAKALANDI Olaydan sonra otomobille kaçan Abdullah M., polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede, taş ocağı mevkisinde yakalanarak, gözaltına alındı. Abdullah M.'nin otomobilinde yapılan aramada, olayda kullanıldığı tespit edilen pompalı tüfeğin yanı sıra 'rambo' diye tabir edilen bıçak da ele geçirildi. 'ÖLDÜRME KASTIM YOKTU' Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Abdullah M., ilk ifadesinde, "Eşimle ayrılma aşamasındayız. Olayın olduğu gün ise sokakta yanına gittim. Amacım, yere ateş etmekti. Saçmalar, ayaklarına isabet etti. Öldürme kastım yoktu. Korkutmak için ateş açmıştım. Çok pişmanım" dedi. Abdullah M., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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