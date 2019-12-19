Eşini pompalıyla vurup sakat bırakan koca, tahliyesini istemedi

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- YOZGAT'ta boşanma davası açıp, 2 çocuğuyla birlikte Manisa'ya giden eşi Sibel Köse'yi (34) pompalı tüfek ile vurarak, sağ bacağının diz üstünden kesilmesine neden olan Mustafa Köse'nin (39) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Köse, suçunu kabul edip, "Yaptıklarımdan pişmanım. Tahliyemi istemiyorum. Cezamı çekmeye razıyım" dedi. Sibel Köse ise sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi. Yozgat'ta yaşayan ve biri ilk eşinden 2 çocuğu bulunan yazar Sibel Köse, 12 yıllık ikinci eşi Mustafa Köse'ye geçen haziran ayında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ancak Mustafa Köse, boşanmaya karşı çıkıp, eşini, "Seni sakat bırakırım" diyerek, tehdit etti. Sibel Köse önce eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı ardından da geçen 1 Haziran günü, 2 çocuğunu da alıp, evi terk etti. Köse, Manisa'da yaşayan arkadaşının evine sığındı. Mustafa Köse de 4 gün sonra Manisa'ya gelip, genç kadının izini buldu. Sibel Köse'nin kaldığı eve tehditle giren koca, eşini beraberindeki bir çocuğuyla rehin aldı. 4 saat boyunca elindeki pompalı tüfekle tehditler savuran kocayı, eşi, 'Eve döneceğim' diyerek, ikna etti. Kocanın evden çıkması üzerine de polis aradı. Sibel Köse 10 Haziran'da da savcılığa suç duyurusunda bulundu. Soruşturma sonunda Mustafa Köse hakkında 'konut dokunulmazlığı ihlal etme' ve 'tehdit' suçlarından Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

TEHDİTLERİNE DEVAM ETTİ​ Buna rağmen tehditlerini sürdüren Mustafa Köse, 19 Temmuz akşamı, küçük oğlu ve arkadaşı ile birlikte Fatih Parkı'na giden Sibel Köse'nin karşısına çıktı. Mustafa Köse, eşini, oğlunun gözü önünde tekme atıp, yere düşürdükten sonra pompalı tüfek ile vurdu. Sibel Köse, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saçmalar, sol bacağını ise sıyırdı. BACAĞI KESİLDİ Saldırgan koca kaçarken, Sibel Köse, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ diz kapağı parçalanan ve damarları kopan Köse, ameliyat edildi. Parçalanan bacak yerine dikildi. 10 gün sonra ise Köse'nin bacağı diz üstünden kesilmek zorunda kaldı. Bir süre sonra polis tarafından yakalanan Mustafa Köse tutuklandı. Köse hakkındaki açılan ilk davanın karar duruşması, 13 Aralık'ta yapıldı. Mustafa Köse, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. 'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM, HEPSİNİ KULLANIRDIM' Yaralama olayının ardından da Köse hakkında 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçlarından dava açıldı. Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın yargılanmasına bugün başlandı.

Duruşmaya Sibel Köse ve avukatı Emine Özge Arslan ile tutuklu sanık Mustafa Köse katıldı. Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör de izledi. Tutuklu sanık, ifadesinde suçunu kabul edip, "Yozgat'ta otobüs firmasında şoför olarak çalışıyordum. Eşim Sibel Köse ile aramızda kavga çıktı. Kavganın ardından evi terk etti. Manisa'ya gittiğini öğrendim. Bu işlerle uğraşırken otobüs firmasındaki işime sahip çıkamadım. Bu durumumu patron öğrenmiş. 'Avradına sahip çıkamıyor, 40 yolcuya mı sahip çıkacak' demiş. Bu sözü kaldıramadım. Normalde içki içen biri değilim. Buna rağmen içki içtim. Alkollüyken yanıma pompalı tüfeğimi de alıp, Yozgat'tan Manisa'ya otobüsle geldim. Sibel ile konuşup anlaşmaya çalışmak istedim. Tüfeğimi Şehzadeler ilçesinde bulunan 112 Acil Servis yakınındaki kullanılmayan bir binaya bıraktım. Sibel Köse'nin bulunduğu evin yakınlarındaki Fatih Parkı'na gittim. Burada, içki içmeye devam ettim. Eşim Sibel, burada ismi 'Mert' olan bir kişiyle top oynamaya başladı. İlk başta rahatsız edici bir durum görmedim. Parkta bir süre dolaştıktan sonra, birbirlerine el sallayarak ayrıldılar. Bu durumu çok kıskandım. Pompalı tüfeği aldım ve parka döndüm. Sibel'in canını acıtmak istediğim için arkasından ayaklarına doğru ateş ettim. Tüfekte beş fişek vardı. Öldürmek isteseydim, hepsini kullanırdım. Başka kimseye silah doğrultmadım. Kesinlikle öldürme amacım yoktu. Benim dini ve resmi nikahlı eşimin yanında böyle bir kişinin olmasını konduramadım. Yaptıklarımdan pişmanım. Tahliyemi istemiyorum. Cezamı çekmeye razıyım" dedi.