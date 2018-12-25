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Eşini pompalıyla yaralayan hükümlü, tehditler savurdu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 25.12.2018 16:32 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI İzmit'te, kendisini ağabeyiyle aldattığını iddia ettiği eşini pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vuran Sami K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

TUTUKLANDI
İzmit'te, kendisini ağabeyiyle aldattığını iddia ettiği eşini pompalı tüfekle ateş ederek bacağından vuran Sami K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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