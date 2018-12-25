Eşini pompalıyla yaralayan hükümlü, tehditler savurdu (2)

TUTUKLANDI\n\u0130zmit'te, kendisini a\u011fabeyiyle aldatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 iddia etti\u011fi e\u015fini pompal\u0131 t\u00fcfekle ate\u015f ederek baca\u011f\u0131ndan vuran Sami K., \u00e7\u0131kar\u0131ld\u0131\u011f\u0131 mahkeme taraf\u0131ndan tutukland\u0131.PARTNERYeni sevgilisiyle gece yar\u0131s\u0131 yakaland\u0131Dilenci gibi davran\u0131p, i\u015fyerinden h\u0131rs\u0131zl\u0131k yapan 2 kad\u0131n tutukland\u0131Motosiklet h\u0131rs\u0131zl\u0131\u011f\u0131 \u015f\u00fcphelisini, g\u00fcvenlik kameras\u0131 g\u00f6r\u00fcnt\u00fcleri yakalatt\u0131
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