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Eşini rahatsız ettiği iddiasıyla bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 09:48 | Son Güncelleme

KONYA'da market işleten Murat Kesici, eşini rahatsız ettiğini ileri süren Mustafa A.

Eşini rahatsız ettiği iddiasıyla bıçakladı

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da market işleten Murat Kesici, eşini rahatsız ettiğini ileri süren Mustafa A. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Gülizar Sokak'ta meydana geldi. Mustafa A., eşi Fadime A.'yı rahatsız ettiğini ileri sürdüğü market işleten Murat Kesici ile parkta buluştu. İkili konuşurken yanlarına Fadime A.'nın kardeşleri Gökhan K. ve Muhammet K. geldi. İki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mustafa A., yanında getirdiği bıçakla Kesici'ye saldırıp ağır yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 yerinden bıçaklanan Murat Kesici, ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kesici'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.
Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karıştığı tespit edilen Gökhan ve Muhammet K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis, Murat Kesici’yi bıçaklayan Mustafa A.'yı yakalamak için ise çalışmalarını sürdürüyor.

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Eşini rahatsız ettiği iddiasıyla bıçakladıEşini rahatsız ettiği iddiasıyla bıçakladıEşini rahatsız ettiği iddiasıyla bıçakladı

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