Eşini sevgilisiyle bastığı iddiasıyla polis çağırdı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, takip ettiği eşini başka bir kadınla yakalayan Müzeyyen T. (23) polise başvurdu.

Olay, Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde meydana geldi. Müzeyyen T., eşi Abdullah T.'nin (25) kendisini aldattığını düşünerek takip etmeye başladı. Abdullah T.'nin lüks bir site önünde Gülşah B.(28) ile buluştuğunu gören Müzeyyen T., duruma tepki gösterdi. Sokak ortasında eşi ve Gülşah B.'nin üzerine yürüyen Müzeyyen T. polisi aradı. Bu sırada Abdullah T., kendisine bağıran eşini iddiaya göre dövmeye kalkıştı. Olay yerine gelen polis, tarafları ayırdı. Polis merkezine götürülen Müzeyyen T. gazetecilere, "Çekin, eşim beni bu kadınla aldatıyor. Ben de onları yakaladım. Kocam beni bu kadınla aldatıyor onları bastım" dedi.

İfadeleri alınan taraflar serbest bırakıldı.

